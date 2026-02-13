BUMP OF CHICKEN『サマソニ』初出演
BUMP OF CHICKENが、恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）に初出演することが13日、発表となった（東京公演のみ）。
【動画】歌声が話題に…BUMP OF CHICKEN、藤原基央＆増川弘明による「I」リハーサル動画
同フェスは、発表にあたって「繊細さと壮大さを併せ持つサウンドで、聴く人それぞれの物語を鮮やかに描き出し、世代を越えてリスペクトと共鳴を生み続けてきた日本を代表するこのバンドが、遂にサマーソニックへ初登場となります」と報告。
続けて「25周年を迎えるサマーソニックは、これまでにないスケールでお届けします。先日大きな反響を呼んだ第一弾ラインナップに続き、来週には早くも追加アーティストを発表。さらに、日程別ラインナップの発表も、今後の追加発表とあわせて近日公開予定です。進化を続けるアニバーサリーイヤーのサマソニ。この特別な25周年を体感するチャンスを、どうぞお見逃しなく」と呼びかけている。
■『SUMMER SONIC 2026』
THE STROKES・L'Arc-en-Ciel
JAMIROQUAI
JENNIE・BUMP OF CHICKEN(Tokyo)
ALEX WARREN・FKA TWIGS
KASABIAN・KESHI・LE SSERAFIM・PENTATONIX
サカナクション・STEVE LACY・Suchmos(Tokyo) ・SUEDE
AUDREY NUNA・BOY SODA・CARDINALS
CHLOE QISHA・Cornelius・DESTIN CONRAD
FLORENCE ROAD・GOOD NEIGHBOURS・羊文学
キタニタツヤ・KODALINE・PENDULUM
PRETTY BLEAK・SEKOU・ZEBRAHEAD
special guest
DAVID BYRNE
…and more!
日程：2026年 8月14日(金)・15日(土)・ 16日(日)
東京会場：ZOZOマリンスタジアム &幕張メッセ
大阪会場：万博記念公園
