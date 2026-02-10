　2月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは412銘柄。東証終値比で上昇は206銘柄、下落は165銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが52銘柄、値下がりは25銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は490円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　　328　　 +80（ +32.3%）
2位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 1922　　+400（ +26.3%）
3位 <7318>　セレンＨＤ　　　　 1395　　+265（ +23.5%）
4位 <7444>　ハリマ共和　　　　 2649　　+500（ +23.3%）
5位 <6134>　ＦＵＪＩ　　　　　 4863　　+700（ +16.8%）
6位 <2344>　平安レイ　　　　　 1122　　+150（ +15.4%）
7位 <4531>　有機薬　　　　　　　555　　 +72（ +14.9%）
8位 <7800>　アミファ　　　　　　995　　+127（ +14.6%）
9位 <9385>　ショーエイ　　　　　788　　+100（ +14.5%）
10位 <3787>　テクノマセマ　　　　791　　+100（ +14.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3772>　ウェルス　　　　　　828　　-254（ -23.5%）
2位 <7172>　ＪＩＡ　　　　　　 1983　　-500（ -20.1%）
3位 <6125>　岡本工　　　　　　 4544　　-806（ -15.1%）
4位 <1960>　サンテック　　　　 1420　　-247（ -14.8%）
5位 <413A>　ｉＦ台湾テク　　　 2295　　-376（ -14.1%）
6位 <7361>　ＨＣＨ　　　　　　 1190　　-185（ -13.5%）
7位 <3695>　ＧＭＯ－ＰＰ　　　 1780　　-270（ -13.2%）
8位 <4013>　勤次郎　　　　　　　879　　-131（ -13.0%）
9位 <6141>　ＤＭＧ森精機　　　 2875　-365.0（ -11.3%）
10位 <9722>　藤田観　　　　　　 2500　　-280（ -10.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4911>　資生堂　　　　　　 2981　+198.5（　+7.1%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2720　 +59.0（　+2.2%）
3位 <5801>　古河電　　　　　　21960　　+460（　+2.1%）
4位 <6753>　シャープ　　　　　786.5　 +14.8（　+1.9%）
5位 <7261>　マツダ　　　　　　 1380　 +22.5（　+1.7%）
6位 <4307>　野村総研　　　　　 4450　　 +46（　+1.0%）
7位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　　 3200　 +33.0（　+1.0%）
8位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2409　 +24.5（　+1.0%）
9位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　　 3190　 +30.0（　+0.9%）
10位 <9005>　東急　　　　　　　 1873　 +17.0（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1636　-128.5（　-7.3%）
2位 <5019>　出光興産　　　　　 1375　 -74.0（　-5.1%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2820　-118.0（　-4.0%）
4位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　 9695　　-177（　-1.8%）
5位 <3402>　東レ　　　　　　　 1233　 -15.0（　-1.2%）
6位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2472　 -27.5（　-1.1%）
7位 <1802>　大林組　　　　　 4291.1　 -43.9（　-1.0%）
8位 <6506>　安川電　　　　　　 5400　　 -50（　-0.9%）
9位 <5713>　住友鉱　　　　　　10150　　 -80（　-0.8%）
10位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　690　　-4.1（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース