[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇206銘柄・下落165銘柄（東証終値比）
2月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは412銘柄。東証終値比で上昇は206銘柄、下落は165銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが52銘柄、値下がりは25銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は490円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6072> 地盤ＨＤ 328 +80（ +32.3%）
2位 <6862> ミナトＨＤ 1922 +400（ +26.3%）
3位 <7318> セレンＨＤ 1395 +265（ +23.5%）
4位 <7444> ハリマ共和 2649 +500（ +23.3%）
5位 <6134> ＦＵＪＩ 4863 +700（ +16.8%）
6位 <2344> 平安レイ 1122 +150（ +15.4%）
7位 <4531> 有機薬 555 +72（ +14.9%）
8位 <7800> アミファ 995 +127（ +14.6%）
9位 <9385> ショーエイ 788 +100（ +14.5%）
10位 <3787> テクノマセマ 791 +100（ +14.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3772> ウェルス 828 -254（ -23.5%）
2位 <7172> ＪＩＡ 1983 -500（ -20.1%）
3位 <6125> 岡本工 4544 -806（ -15.1%）
4位 <1960> サンテック 1420 -247（ -14.8%）
5位 <413A> ｉＦ台湾テク 2295 -376（ -14.1%）
6位 <7361> ＨＣＨ 1190 -185（ -13.5%）
7位 <3695> ＧＭＯ－ＰＰ 1780 -270（ -13.2%）
8位 <4013> 勤次郎 879 -131（ -13.0%）
9位 <6141> ＤＭＧ森精機 2875 -365.0（ -11.3%）
10位 <9722> 藤田観 2500 -280（ -10.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4911> 資生堂 2981 +198.5（ +7.1%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2720 +59.0（ +2.2%）
3位 <5801> 古河電 21960 +460（ +2.1%）
4位 <6753> シャープ 786.5 +14.8（ +1.9%）
5位 <7261> マツダ 1380 +22.5（ +1.7%）
6位 <4307> 野村総研 4450 +46（ +1.0%）
7位 <8252> 丸井Ｇ 3200 +33.0（ +1.0%）
8位 <1963> 日揮ＨＤ 2409 +24.5（ +1.0%）
9位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 3190 +30.0（ +0.9%）
10位 <9005> 東急 1873 +17.0（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1636 -128.5（ -7.3%）
2位 <5019> 出光興産 1375 -74.0（ -5.1%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2820 -118.0（ -4.0%）
4位 <5714> ＤＯＷＡ 9695 -177（ -1.8%）
5位 <3402> 東レ 1233 -15.0（ -1.2%）
6位 <2503> キリンＨＤ 2472 -27.5（ -1.1%）
7位 <1802> 大林組 4291.1 -43.9（ -1.0%）
8位 <6506> 安川電 5400 -50（ -0.9%）
9位 <5713> 住友鉱 10150 -80（ -0.8%）
10位 <3697> ＳＨＩＦＴ 690 -4.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
