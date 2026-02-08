定番色に代わる「新たな3色」キレイでやさしい「シンプルな服の合わせ方」
ルックスもマインドも穏やかなムード。でもどこか芯のある女性を印象づける着こなしは、多くの女性の理想でもある。そんな理想をかなえた彼女が好むのは、白・グレー・ベージュのニュートラルカラー。なかでも淡い色みにしぼって、心地よくも端正な表情を披露。「見心地が柔らかい」服の組み合わせ
【 PROFILE 】
NAME : Eva
STYLE : RELAXY ELEGANT
HOBBY : MUSEUM HOPPING
（ 服選びのポイント ）
□白・グレー・ベージュでやりくり
□凜としていても親しみは欲しい
□どこかに1つ輪郭の出るものを
□やわらかな素材に惹かれがち
色はやさしく、モノはハンサム
白とベージュのあいまいなコントラストのおかげでやさしげな印象で使えるリッチなファー。ふんわりとしたボリュームをそぎ落とす、ソリッドなすそのひとクセ。パンツを白ソックスとつなげて脚長効果を発揮。
その先のスクエアトゥが淡い色合いのフレームをはっきりさせるように全体を引き締め。スパイスを添えるように、レオパード柄のバッグと白グローブの小物を添えて、甘く転ばないよう抜かりなく。
