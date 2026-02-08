【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『意欲的に動けるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
人生を進めていく意欲があります。頭で浮かんだことを実行に移す行動力もある時なのですが、周りの人達があまりその流れに乗ってくれません。仕事や公の場では他の人が勢いある感じで場を荒らしてきます。避けようとしてもどうしても目に入って来てしまったりしてストレスでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手のことを思って相手に喜んでもらえそうな行動をとっていきます。内容自体は良いのですが、タイミングなどがずれてしまって努力が届かないこともあるでしょう。シングルの方は、嘘がつけない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が仲間内でも恋愛を楽しみたい時です。
｜時期｜
2月11日 ドライな態度を取られる ／ 2月14日 一生懸命な人になる
｜ラッキーアイテム｜
こたつ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞