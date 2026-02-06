「Burn out」の意味は？よ〜く考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「Burn」は「燃える」と訳せること。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「燃え尽きる」でした！

「Burn out」は「疲れ果てる・燃え尽きる」を意味する言葉です。

働き過ぎて疲れが限界に達したり、仕事が嫌になったりする状態を表しますよ。

「I’ve been working without any days off for the past month. I’m burning out.」

（この1カ月間、休みなく働き続けています。燃え尽きそうです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。