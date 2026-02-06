「Burn out」の意味は？よ〜く考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Burn out」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「Burn」は「燃える」と訳せること。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「燃え尽きる」でした！
「Burn out」は「疲れ果てる・燃え尽きる」を意味する言葉です。
働き過ぎて疲れが限界に達したり、仕事が嫌になったりする状態を表しますよ。
「I’ve been working without any days off for the past month. I’m burning out.」
（この1カ月間、休みなく働き続けています。燃え尽きそうです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部