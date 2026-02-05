この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【新型フォレスターが雪山爆走!】ゲレンデタクシー2026がスゲー!」と題した動画を公開した。群馬県のスキー場で行われたイベント「ゲレンデタクシー」にて、スバルの新型「フォレスター S:HEV」とブリヂストンの最新スタッドレス「ブリザック WZ-1」の組み合わせを検証。「ヤワなハイブリッド四駆とは違う」と語る同車の、雪上における圧倒的なポテンシャルをレポートしている。

動画では、ラリードライバーの新井敏弘選手が運転する車両に同乗し、最大斜度15度のアイスバーンを登坂する様子が収められている。注目すべきは、新型フォレスターに搭載されたストロングハイブリッドシステム（S:HEV）の駆動方式だ。一般的なハイブリッド四駆が後輪をモーターのみで駆動するのに対し、同車は「プロペラシャフトで機械的に後輪を駆動させる」方式を採用。これにより前後輪の同調性に優れ、モーターのアシストによる「強さ」と、低重心な水平対向エンジンによる安定感を実現している。

車体が横を向くほどの激しい挙動でも、ワンソクTube氏は「スノボで滑っているような感覚」と表現し、ロールやピッチングを感じさせない乗り心地に驚きの声を上げた。

また、足元を支える「ブリザック WZ-1」についても開発担当者に取材。ゴムの経年劣化を抑制する技術により、「4年使用後でも新品の従来品（VRX3）以上の氷上性能を発揮する」というデータが示され、長く安心して使える耐久性が強調された。

ワンソクTube氏は、スバルの機械式AWDと最新タイヤの組み合わせを「鬼に金棒」と総括。極限状態での試乗体験を通じ、スペック表だけでは見えない「安心感」と「走りの楽しさ」を再確認する内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:26

「ヤワな四駆とは違う」新型フォレスターS:HEVの機構解説
02:02

ラリードライバー新井敏弘選手の運転でゲレンデ登坂開始
02:45

「スノボで滑っているよう」車体が真横を向くほどの激しい挙動
03:30

モーター四駆との違い、プロペラシャフトによる「強さ」の実感
09:40

4年後でも新品以上？ブリザックWZ-1の驚異的な耐久データ

チャンネル情報

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」_icon

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」

YouTube チャンネル登録者数 147.00万人 3032 本の動画
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube