クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【新型フォレスターが雪山爆走!】ゲレンデタクシー2026がスゲー!」と題した動画を公開した。群馬県のスキー場で行われたイベント「ゲレンデタクシー」にて、スバルの新型「フォレスター S:HEV」とブリヂストンの最新スタッドレス「ブリザック WZ-1」の組み合わせを検証。「ヤワなハイブリッド四駆とは違う」と語る同車の、雪上における圧倒的なポテンシャルをレポートしている。



動画では、ラリードライバーの新井敏弘選手が運転する車両に同乗し、最大斜度15度のアイスバーンを登坂する様子が収められている。注目すべきは、新型フォレスターに搭載されたストロングハイブリッドシステム（S:HEV）の駆動方式だ。一般的なハイブリッド四駆が後輪をモーターのみで駆動するのに対し、同車は「プロペラシャフトで機械的に後輪を駆動させる」方式を採用。これにより前後輪の同調性に優れ、モーターのアシストによる「強さ」と、低重心な水平対向エンジンによる安定感を実現している。



車体が横を向くほどの激しい挙動でも、ワンソクTube氏は「スノボで滑っているような感覚」と表現し、ロールやピッチングを感じさせない乗り心地に驚きの声を上げた。



また、足元を支える「ブリザック WZ-1」についても開発担当者に取材。ゴムの経年劣化を抑制する技術により、「4年使用後でも新品の従来品（VRX3）以上の氷上性能を発揮する」というデータが示され、長く安心して使える耐久性が強調された。



ワンソクTube氏は、スバルの機械式AWDと最新タイヤの組み合わせを「鬼に金棒」と総括。極限状態での試乗体験を通じ、スペック表だけでは見えない「安心感」と「走りの楽しさ」を再確認する内容となっている。