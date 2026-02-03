生クリーム不要！濃厚ふわしゅわ「スフレチーズケーキ」が少ない材料で簡単完成

生クリームなしで！ ふわふわのスフレチーズケーキ

ふわふわしたスフレタイプのチーズケーキは、アツアツはもちろん、冷めても絶品のおいしさです。スフレチーズケーキは、チーズの生地に卵白を泡立てたメレンゲを加え、オーブンで焼くのが特徴です。家で作るのは難しそうに思えるかもしれませんが、じつはポイントさえ押さえれば意外と簡単！ 生クリームを使わないのに、ふわんりソフトな食感とほどよいチーズの風味が味わえます。

コツは卵白の泡立て方！

スフレタイプのチーズケーキは材料もシンプル。チーズ、卵、砂糖、牛乳、あとは薄力粉があればOKです。しっかり高さが出るように焼き上げるためのコツは、卵白の泡立て方。ツノがピンと立つまでしっかり泡立てること。ハンドミキサーを使うと手早く泡立ちます。



初めての人でもふわふわ！「 うまく焼けた」コメントが続々と

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「何度作ってもおいしい。家族で感激のふわしゅわ食感をいただきました」「見事にふわしゅわなスフレに焼き上がりました！」などと大好評のコメントがアップされています。





口の中でふわっと広がるチーズの香りは、やみつきになること間違いなし！ベイクドタイプのチーズケーキと食べ比べてみては？