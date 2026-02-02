どこか違和感がある…。浮気中の男性がしがちな「怪しい行動」
彼氏に「もしかして浮気…？」と違和感を覚えたことがありませんか？
でも、すぐに確実な証拠を手に入れるのは難しいもの。
そこで今回は、浮気中の男性がしがちな「怪しい行動」を紹介するので、気づいたらすぐに対策を講じてください。
話の辻褄が合わないことがある
彼氏に同じ質問をしても、その都度答えが変わる、話を深掘りしていくと筋が通らないなど、話の辻褄が合わない状況が続いているなら要注意。
スマホを使う時にコソコソしている
彼氏のスマホに電話がかかってきたときや通知があった時、慌ててあなたから離れたり、コソコソとスマホを操作しているなら要注意。
あなたにオープンにしていい内容であれば、コソコソ行動する必要はないからです。
仕事を理由に会う時間が減る
残業や出張など、仕事を理由に急に一緒の時間が減った場合も要注意です。
本当に仕事が多忙になった可能性もありますが、前触れもなく急に残業になったり、その理由が理解できないものだったりすることが続くなら怪しむべきでしょう。
もし今回紹介した行動が彼氏の行動と被っているなら、真剣に関係を見直すべき段階とも言えるので、なる早で行動を起こしてくださいね。
