カニやイクラ、海鮮を満喫。【函館大沼プリンスホテル】朝夕のビュッフェに並ぶ北海道＆函館グルメ
道南の大沼国定公園内にある【函館大沼プリンスホテル】では、朝夕ともにさまざまな北海道グルメを楽しめるブッフェを用意しています。サーモンやイクラ、カニやイカ刺しなどの海鮮はもちろん、ステーキやカニ汁、ご当地瓶牛乳など多彩な味を用意。北国の味を満喫しました。
｜夕食はメイン料理を選ぶハーフブッフェ
ホテルの夕食は、コース料理やアラカルトをそろえた「メインダイニングルーム」と、さまざまな味を楽しめる「ブッフェレストラン」があります。「メインダイニングルーム」は春から秋にかけての営業になっていて、この日は朝晩ともにブッフェ料理を満喫しました。
▲食事会場のプリンスホール
北海道ならではの海鮮メニューを用意。この日は鮭トロやサーモン、イクラ、カニほぐし、煮穴子などが並び、お刺身でいただいたり、ご飯にのせて海鮮丼を作ったりして楽しむことができました。
▲いくらも食べ放題
みなさんカニを山盛り食べていて、追加もこまめにしています。
▲ボイルのカニも食べ放題
ライブキッチンで作り立てを用意する「牛肉鉄板焼き」も大人気。アツアツのステーキを食べられます。
▲ライブキッチンの「牛肉鉄板焼き」
北海道のご当地グルメ「スープカレー」。肉や野菜もゴロゴロは入り、大地の味を楽しめます。スパイスの効いた味はインパクトたっぷり。そのうえご飯は、函館で品種改良されたブランド米「ふっくりんこ」で、ご飯だけをほお張ると甘味が後を引く美味しさです。
▲「野菜とチキンのスープカレー」
「海の幸のペペロンチーノ」や「チキンのスパイス焼き」など多彩な味のメニュを用意。天婦羅は海老やキノコ、ナスなど4種類用意され出来立てが並びます。
▲「麻婆豆腐」と「カボチャのロースト アンチョビチーズ」など
メインプレートは肉料理か魚料理から選びます。「北海道産牛フィレポワレ 赤ワインソース」はとてもジューシーで柔らか。赤ワインソースも上品な味わいです。さらにご飯はサーモンやいくらを盛りつけて海鮮丼に。さまざまな料理やサラダ、デザートなど、多彩な味を試すことができました。
▲メインプレート（肉料理）付きのハーフディナーブッフェ
もう一方のメインプレートは「サーモンのグリル 白ワインソース」。身がたっぷりついたカニの爪はゴージャス感たっぷり。ズッキーニや人参などの野菜も味がしっかりしていて北海道の味を実感。肉厚のサーモンは、味に奥行きのあるホワイトソースにひたっていて、絶品の味を満喫しました。
▲メインプレートの魚料理「サーモンのグリル 白ワインソース」
セルフで作るラーメンもありました。味は北海道三大ラーメンのうち、函館の塩ラーメン。一口サイズと小ぶりなので、お腹がいっぱいでも食べられます。さらに「カニ汁」も用意。濃厚な旨みを味わえます。
▲「函館塩ラーメン」と「カニ汁」
｜朝食ブッフェもご当地の味を楽しめます
人気メニューのひとつが、地元のお母さんが握るおにぎり。具は鮭すじこの醤油漬け、梅、たらこなどから好きなものを選んで注文します。ふっくらと優しくにぎられボリュームもあって、ほっこりとした美味しさです。
▲手作りおにぎりコーナー
函館の朝食と言えば海鮮。特にイクラをたっぷり食べられるのはうれしいですね。ご飯に軽くイクラを盛って、イクラご飯をいただきました。
▲朝もイクラが食べ放題です
函館の朝にはイカがつきもの。イカ刺しがたっぷり用意されるのも函館の食文化。北国ならではの甘味を感じる美味しさです。
▲函館名物のイカ刺し
函館はイカの塩辛も有名。さらに漁獲高日本一のホタテの塩辛も並びます。ご飯が美味しく食べられる海の幸のツートップです。
▲味くらべを楽しめる２種類の塩辛
ホテルから車で15分ほどにある山川牧場の特濃牛乳も試しておきたい味。ミニサイズの牛乳瓶には北海道駒ケ岳のイラストが描かれます。濃厚ながらもさっぱりした味わい。お代わりをしてしまいました。
▲旅先でのご当地牛乳は嬉しいですね
海鮮や地元の野菜を使った料理も並び、ご当地牛乳や美鈴コーヒーの珈琲ゼリーなど函館グルメも楽しめました。
▲朝食もご当地の味が並びます
朝夕ともにホテルブッフェを楽しめる【函館大沼プリンスホテル】。海鮮や野菜など、地元の味が盛りだくさん。天気がよければ大きな窓から駒ケ岳が見られます。景色も食も “ザ・北海道” を楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：函館大沼プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/hakodate/＞