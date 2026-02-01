「all the rage」の意味は？答えが気になりすぎる…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「all the rage」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「流行の最前線」でした！
「rage」は「激怒」という意味で使われることが多いですが、カジュアルな表現で「大流行」という意味もあります。
「all the rage」は、特定のファッションや音楽、文化などが多くの人に人気である状態を表しますよ。
「Vintage denim jackets are all the rage this season.」
（ビンテージのデニムジャケットは今シーズン大流行している）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
