京都府らしさを感じる「京都府のお土産」ランキング！ 2位「井筒八ッ橋」を抑えた1位は？【2026年調査】
この地には、その土地の個性を映し出した素敵なお土産が数多く存在します。受け取った瞬間に現地の景色が浮かぶような、情緒溢れるラインナップに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、京都府らしさを感じる「京都府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：井筒八ッ橋（井筒八ッ橋本舗）／67票2位は、文化二年創業の歴史を持つ井筒八ッ橋本舗の「井筒八ッ橋」です。琴の形を模した堅焼きの煎餅は、ニッキの香りとパリッとした食感が特徴。古都・京都の情緒を今に伝える伝統の味として、長年修学旅行生から観光客まで幅広く親しまれています。
回答者からは「上品なお土産で京都といえば定番の嬉しいお土産」（30代女性／福岡県）、「京都土産の定番で、昔から親しまれている和菓子だから」（30代女性／石川県）、「定番の味から季節限定や抹茶味など、京都らしいお土産の代表格で、京都府らしさを感じるから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：生八つ橋 おたべ（美十）／138票1位は「生八つ橋 おたべ」が選ばれました。つぶあんをやわらかい生八つ橋で包んだ「おたべ」は、京都土産の代名詞。定番のニッキや抹茶に加え、季節限定のフレーバーも人気です。上品な甘さと繊細な口当たりは、まさに「雅（みやび）」な京都のイメージそのものです。
回答者からは「京都といえば、八つ橋が有名であり、おたべは、癖もなく食べやすい」（30代女性／兵庫県）、「京都のお土産の代名詞だと思うから。今ではフレーバーも多く、選ぶ楽しみもある」（30代女性／静岡県）、「昔からある『生八ツ橋』に京都らしさを感じ、他府県では見かけない商品だと思います」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)