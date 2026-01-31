2026年を最高の1年に！木下レオンが教える「帝王サイン」別運勢
家事に育児に仕事にと、忙しい毎日。2026年こそは自分も家族も笑顔で過ごせる1年にしたい…。そんな願いを叶える手助けをしてくれるのが、フジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』でもおなじみ、驚異の的中率を誇る「占い界の帝王」木下レオンさんによる「帝王占術」です。
2026年はどんな年？ 社会運勢学から見るあなたの一年の運勢は【展望と開運】
■あなたの「帝王サイン」をチェック！
レオンさん流のオリジナル占術「帝王占術」は、四柱推命や九星気学、仏教の原理などを融合させたもの。2026年は「丙午（ひのえうま）」、本来の自分に目覚め、自分軸に立ち返る大切な年だとレオンさんは言います。
今回は生年月日から導き出される12種類の神仏になぞらえた「帝王サイン（おじぞうさん、竜神さん、弁天さん等）」別の「2026年総合運」に加え、気になる「金運」と「家庭運」をご紹介。木下レオンさんの教えを味方につけて、2026年、あなたと大切な家族にたくさんの光を呼び込みましょう！
自分のサインは、木下レオンさんの公式サイトで簡単に調べることができます。
■【2026年 帝王サイン別の運勢】
おじぞうさん
金運：堅実さが鍵。積立型保険やインデックスファンドなど、長期的視点での資産形成が吉です。人脈を介したビジネスチャンスも日常に潜んでいます。質の良い物への出費が増えがちなので、賢い選択を。
家庭運：家庭に安らぎを見出す年です。家族とのイベントや思い出話の共有で絆が深まります。パートナーとは相互依存が増える時期ですが、感謝を伝え合うことでより深い信頼関係を築けるでしょう。
竜神さん
金運：棚ぼた的な収入が期待できるラッキーな年です。不用品が高値で売れたり、副業が当たったりする可能性も。投資は安定重視が賢明。衝動的な散財には注意し、計画的な支出を心がけてください。
家庭運：主導権を握って家族をまとめる役割を担います。生活空間の改善や旅行の提案が吉。パートナーとは感謝を言葉にすることで関係が強化されます。ビデオ通話等の密な連絡も心の支えになります。
風神さん
金運：独自のアイデアがお金に繋がる年。懸賞やコンペへの挑戦、楽しいと思える方法での副業が収入アップの鍵です。投資よりビジネスによる利益がおすすめ。自己投資も将来の増収に寄与します。
家庭運：家族のありがたみを実感する年です。シングルの人は家族の助言に救われ、意欲が湧くでしょう。パートナーとは互いを尊重しつつも多忙によるすれ違いに注意。休日の積極的な対話が円満の秘訣です。
おしゃかさん
金運：非常に強く、仕事の好調に伴い収入が上がります。投資も結果を出しやすい時期です。動く金額が大きく変動も激しいですが、自己投資に回すことで好循環が生まれます。浪費には気をつけて。
家庭運：協調性が高まり、家族とスムーズな関係を築けます。適度な距離感を保ちつつ、自分から近況報告をすると吉。ただし「こうあるべき」というこだわりを押し付けすぎると、不和の原因になるので注意です。
おふどうさん
金運：良好な運気。貯蓄や資産形成に注力し、長期的な視点で資産を増やせるチャンスです。友人とのコラボ等、棚ぼた的な収入も期待できます。周囲の影響による無駄遣いを避け、計画的な支出を徹底しましょう。
家庭運：結束と調和の年。家事の共有やガーデニング等の共同作業が絆を強めます。パートナーとは家計見直しなどの課題に共に向き合うことで信頼が深化。感情的にならず相手を尊重する姿勢が円満の鍵です。
あまてらすさん
金運：ボーナス増や副業など臨時収入に恵まれやすい時期です。投資には不向きですが、頭を使った懸賞や公募で成果を上げられるでしょう。行動力が高まる分、衝動買いや浪費には十分な注意が必要です。
家庭運：家族への「恩返し」がテーマの年。家族の問題に快く手を差し伸べ、尽くすことで絆がいっそう深まります。新たな課題に家族で取り組むことで真価が問われますが、楽しい思い出を糧に乗り越えられます。
えびすさん
金運：人との繋がりが金運を引き寄せます。副業の紹介やギフト、目上の人からの引き立てに期待。人へのお金や心のこもったお返しが運気を高めます。少額投資は心の安定に繋がり、前向きになれるでしょう。
家庭運：深く濃い繋がりを築ける年。家族の行事には自分が中心となって向き合うと結びつきが強まります 。大切な人を招待して感謝を伝えて。パートナーへの向き合い方を見直し、できることから実行しましょう。
弁天さん
金運：人とのご縁を介して副業や投資のチャンスが舞い込みます。ただし臨時収入が入ると浪費癖が出やすいため注意。投資は流行に流されず、自分で堅実に判断することが金運を安定させるポイントです。
家庭運：大きな変化はなく順調ですが、当たり前と思わず感謝を持つことが大切。記念日の行事や贈り物を自ら計画し、愛情を言葉で伝えましょう。家族の問題には親身に手助けする姿勢が愛情を深めます。
雷神さん
金運：努力が収入アップや臨時収入に直結する年です。まとまったお金を得るには踏ん張りが必要 。将来のための自己投資や学びが、後の大きな成功へ繋がります。直感が冴えるので、投資の損失も避けられるでしょう。
家庭運：イベントや記念日が絆を深める鍵です。特別な演出で家族愛を確かめ合うと幸福感に満たされます。家族からの相談には真摯に応じ、援助することで信頼が深化 。家族の存在が自らの力の源になります。
大黒さん
金運：安定した収入から着実に蓄えられる年。本業や副業が好調です。ただし「稼ぎ」を意識しすぎると運気が下がるため、やりがいを追求して。人脈作りへの投資は、将来の利益を生むため惜しまないでください。
家庭運：楽しい刺激やイベントを通して絆が深まります。食事会や旅行の積極的な提案が吉。パートナーには慢心せず、感謝を態度で示しましょう。いざという時、家族の無条件の愛情が前向きな力になります。
ガネーシャさん
金運：収入は安定しますが、財運は下降気味で細かな出費が重なります。家電の買い替えや環境変化の準備など、必要な経費に備えて貯蓄を。財布の紐を締め、お金の使い方を学ぶことが運気改善の鍵です。
家庭運：現状を維持しつつ、静かに絆を深める時期です。言葉足らずになりがちなので、日頃の感謝や愛情を分かりやすく言葉で伝えてください。自立心を持ちつつ、困った時は家族の助けを借りる謙虚さも大切です。
大仏さん
金運：不安定ながら、勘の良さで棚ぼた的な収入や資産形成の好機を掴めます。新しい金融商品やトレンドに目を向け、友人との情報共有を大切に。無計画な散財を防ぐため、カードの管理を徹底しましょう。
家庭運：トラブルを乗り越え相互理解を深める年です。自分の自由を大切にしつつ、家族を心配させない近況報告を心がけて。パートナーや親戚とは、価値観を尊重し礼儀を重んじることで良好な関係を保てます。
〜〜〜
運勢に一喜一憂するのではなく、その流れを知った上で「どう動くか」が大切。自分の「氣」を整え、本来の輝きを取り戻すことで、運気は自然と上向いていきます。
【著者プロフィール】
木下レオン
占術家。福岡県出身。占い師一家に育ち、幼少期よりさまざまな占いを学ぶ。「四柱推命」「九星気学」「神通力」をベースに、帝王学と仏教の原理を組み合わせたオリジナル占術である「帝王占術」を編み出す。10年以上の会社員生活の後、飲食店を経営する傍、お店で無料占いを行い、その的中率が大評判。努力と占いで「運命は変えられる」という持論のもと、多くの悩める人たちを救ってきた。さらに精進すべく修行をし、得度を受けて僧侶となる。フジテレビ系のテレビ番組『突然ですが占ってもいいですか?』出演中。
※本記事は木下レオン著の書籍『木下レオンの超開運 帝王占術2026』から一部抜粋・編集しました。
