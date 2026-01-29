ROOTOTEの新作トートは“音楽家スヌーピー”をフィーチャー！レッスンバッグにもフェスのおともにも
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、音楽にまつわるスヌーピーのコミックアートを集めた新作トートバッグ「トール.Peanuts-MUSIC-A」(4400円)が登場！聴くのも、演奏するのも、作曲するのも大好きな“音楽家スヌーピー”の姿を楽しめるシリーズ第1弾となる。
■コミックの音楽にまつわるシーンがトートに！選べる3デザイン
今回の新作は、PEANUTSコミックの中から音楽にまつわるワンシーンを切り取った特別なシリーズで、デザインは3種類。「01 コンポーザー」は、ベートーヴェンの胸像になりきったスヌーピーがモチーフ。
「02 トロンボーン」には、一心不乱にトロンボーンを吹くスヌーピーの姿が。「UM PAW UM PAW UM PAW PAW」という擬音もユーモラスで、思わずクスッとしてしまう。実はスヌーピー、さまざまな楽器を演奏する“マルチプレーヤー”の一面を持っているのだ。
「03 ピアノ」は、シュローダーが奏でるピアノの上に座るスヌーピーのおなじみのシーン。ベートーヴェンを敬愛し、おもちゃのピアノでクラシックの名曲を弾きこなす天才少年シュローダーとの名コンビが、ヴィンテージタッチで描かれている。
■A4も楽譜も余裕！頼れる収納力
形状はベーシックな縦型トートで、厚手のコットンキャンバス生地を使用。しっかりとした質感で、デイリー使いにも心強い。収納力も申し分なく、A4サイズのファイルはもちろん、楽譜もすっぽり収まるサイズ感。PCケースやランチボックス、ちょっとした機材の小物まで入る容量で、荷物が多くなりがちな日も安心して使える。
そしてROOTOTEといえば、やはり「ルーポケット」。背面に配置されたこのポケットは、スマホや定期、鍵など出し入れの多い小物の収納にぴったりで、バッグの中で迷子になりがちなアイテムの“指定席”として重宝する。
さらに内側には2つの吊りポケットを装備。リップやイヤホンなど、細かいものもすっきり整理できる。見た目のかわいさだけでなく、実用性もしっかり備えているのがROOTOTEらしい。
■レッスンバッグにも、フェスのおともにも
楽譜が入るサイズ感と、落ち着いたヴィンテージデザインは、ピアノや楽器のレッスンバッグとしてもぴったり。また、フェスやライブに持っていけば、さりげなく“音楽好き”をアピールできる。友達やカップルでデザイン違いをそろえて、リンクコーデを楽しむのもおすすめだ。
これらのアイテムは、ROOTOTE公式オンラインストア「ROOTOTE FLAGSHIP STORE」、楽天市場店などにて販売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
