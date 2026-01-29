トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、音楽にまつわるスヌーピーのコミックアートを集めた新作トートバッグ「トール.Peanuts-MUSIC-A」(4400円)が登場！聴くのも、演奏するのも、作曲するのも大好きな“音楽家スヌーピー”の姿を楽しめるシリーズ第1弾となる。

音楽にまつわるコミックアートを集めた「ROOTOTE」の新作トート。デザインは全3種類


■コミックの音楽にまつわるシーンがトートに！選べる3デザイン

今回の新作は、PEANUTSコミックの中から音楽にまつわるワンシーンを切り取った特別なシリーズで、デザインは3種類。「01 コンポーザー」は、ベートーヴェンの胸像になりきったスヌーピーがモチーフ。

「トール.Peanuts-MUSIC-A(01 コンポーザー)」(4400円)


「02 トロンボーン」には、一心不乱にトロンボーンを吹くスヌーピーの姿が。「UM PAW UM PAW UM PAW PAW」という擬音もユーモラスで、思わずクスッとしてしまう。実はスヌーピー、さまざまな楽器を演奏する“マルチプレーヤー”の一面を持っているのだ。

「トール.Peanuts-MUSIC-A(02 トロンボーン)」(4400円)


「03 ピアノ」は、シュローダーが奏でるピアノの上に座るスヌーピーのおなじみのシーン。ベートーヴェンを敬愛し、おもちゃのピアノでクラシックの名曲を弾きこなす天才少年シュローダーとの名コンビが、ヴィンテージタッチで描かれている。

「トール.Peanuts-MUSIC-A(03 ピアノ)」(4400円)


■A4も楽譜も余裕！頼れる収納力

肩にかけるとこんな感じ。A4サイズがすっぽり入る縦型フォルムで、通勤・通学からおでかけまで幅広く活躍


形状はベーシックな縦型トートで、厚手のコットンキャンバス生地を使用。しっかりとした質感で、デイリー使いにも心強い。収納力も申し分なく、A4サイズのファイルはもちろん、楽譜もすっぽり収まるサイズ感。PCケースやランチボックス、ちょっとした機材の小物まで入る容量で、荷物が多くなりがちな日も安心して使える。

そしてROOTOTEといえば、やはり「ルーポケット」。背面に配置されたこのポケットは、スマホや定期、鍵など出し入れの多い小物の収納にぴったりで、バッグの中で迷子になりがちなアイテムの“指定席”として重宝する。

背面にはROOTOTEの代名詞「ルーポケット」付き。スマホや定期など、出し入れの多い小物の“指定席”に


さらに内側には2つの吊りポケットを装備。リップやイヤホンなど、細かいものもすっきり整理できる。見た目のかわいさだけでなく、実用性もしっかり備えているのがROOTOTEらしい。

内側には2つの吊りポケットを装備。リップやイヤホンなど、細かいアイテムもすっきり収納できる


■レッスンバッグにも、フェスのおともにも

楽譜が入るサイズ感と、落ち着いたヴィンテージデザインは、ピアノや楽器のレッスンバッグとしてもぴったり。また、フェスやライブに持っていけば、さりげなく“音楽好き”をアピールできる。友達やカップルでデザイン違いをそろえて、リンクコーデを楽しむのもおすすめだ。

これらのアイテムは、ROOTOTE公式オンラインストア「ROOTOTE FLAGSHIP STORE」、楽天市場店などにて販売中。

