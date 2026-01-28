何かがおかしい。まるで「双子の遺伝子」のよう…離れているのに、粒子が連携するという「量子論の謎」を、なんと視覚的に示した、衝撃の実験結果

圧倒的に面白い、「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

1925年、ハイゼンベルクの行列力学によって誕生した量子力学。この新しい物理学を疑うアインシュタインが、1935年のEPR論文で打ち出したのが「量子もつれ」です。

たとえ100兆km離れていても瞬時に情報が伝わる“不気味な遠隔作用”が、ボーア、シュレーディンガー、パウリ、ボームらを巻き込んで、長く、激しい論争を巻き起こしました。

量子論の運命を決定づけたベルの不等式とはなにか？

隠れた変数、局所性と非局所性、量子の実在をめぐる議論とは……？

宇宙がすっぽり入るほど離れていても、互いに一致した動きを見せる「もつれた粒子」。魔法のような、このふしぎな事象を再現した実験が行われました。その驚きの結果をみていきます。

「ベルの定理」が証明したこと

「現実の世界」における相関とは、局所的な影響、言い換えれば「途切れない接触の連鎖」の結果である。

たとえば、羊が別の羊にぶつかるのは局所的な影響だ。母羊が啼（な）くと子羊が駆け寄るのは、母羊の声帯が発した空気の分子の波が完全に局所的なドミノ効果で次々とぶつかっていき、最後に子羊の小さな鼓膜を震わせて、子羊がそれを母羊の声だと認識するからである。

あるいは、コヨーテが近づくと羊は散り散りに逃げる。それは、コヨーテの臭いやフケが風に運ばれて羊の鼻孔に入り込む、もしくは電磁波である月光がコヨーテの毛皮に反射して羊の瞳の網膜に飛び込んでくるためだ。

いずれにせよ、それらすべては「局所的」である。羊の脳内で神経細胞が興奮して「危険」と警告するのも、筋肉にそのメッセージを運ぶのも、局所的な影響なのである。

ベルは双子の話をするのが好きで、「バートルマンの靴下」について書いた頃、オハイオ州の一卵性双生児の写真をよく見せていた。

二人とも名前は「ジム」で、生後すぐに引き離されたが、40歳で再会している。二人が驚くほど似通っていたために、双子の研究施設がミネソタ大学（双子の研究にはもってこいの「ツイン・シティー」という町にある）に設立されたほどであった。

二人のジムはどちらも爪を嚙む癖があり、同じ銘柄の煙草を吸い、同じ型の同じ色の車に乗っていた。飼い犬の名前はどちらも「トイ」、前妻と今の妻の名はともに「リンダ」と「ベティ」だ。二人は同じ日に結婚していた。片方のジムは息子にジェームズ・アランという名前をつけ、もう一人はジェームズ・アレンと名づけた。

大工仕事が好きで、かたやミニチュアのピクニックテーブルを、かたやミニチュアのロッキングチェアをつくっていた。

ベルの定理が考察した量子の相関性はこの双子を彷彿（ほうふつ）させるもので、その相関は一目瞭然だった。したがって人間や羊の双子のように、ほぼ同じDNAのようなものをもっているのではないかと考えてもおかしくはない。だが、それこそが謎なのである。

ベルの定理が証明したのは、まさにその「遺伝子」がいかに奇妙で非局所的な（そこが「幽霊のよう」なのだが）ふるまいを見せるかという点だったからである。

量子力学を具体的、かつ視覚的に説明した装置

ベルの定理の知的な謎を一般の人々にはっきりと示してみせたのが、コーネル大学の固体物理学者デヴィッド・マーミンである。

彼は1979年に『サイエンティフィック・アメリカン』誌に掲載された、ベルの友人ベルナール・デスパーニアの論文を読んだ。マーミンは、そのとき初めてベルの定理を知った。彼の専門分野はベルとはまったく異なり、あと数度で絶対零度に達する低温状態における低速の原子の研究であったが、まさにベルがそうであったように、すぐにこの問題が彼の趣味となった。

彼はベルの定理を突きつめて「単純化したので、単純な算数を超える数学や量子力学をいっさい使わずに要旨を伝えられた」。

こうした思索を経て、マーミンは「喩え話と実演講義の中間のようなもの」を生み出した。それは、ベルが「バートルマンの靴下」の論文で用いたような3つの部分からなる単純な装置だった。これを使えば量子力学の数式や予測、結果を具体的かつ視覚的に説明できる。

さらにこの装置は、 近頃の量子光学研究所にある機器の原理を抽象化したものでもあった。中央には箱があり、ボタンを押すと一対の粒子が反対方向に飛び出す。箱の両側の離れたところに2台の検出器が置かれ、片側についているレバーかクランクで内部を調整することで、角度を変えて粒子を測定できるようになっている。

粒子を正面から測定する「ノーマル」から「垂直」、あるいは「水平」の位置まで、クランクで3段階に調節することができる。検出器の上部にはライトがあり、粒子を感知すると赤色か緑色に点灯する。

何も知らずに偶然この機器を見かけたとしよう。ちょっといじってスタートボタンを押すと、すぐに2台の検出器が赤か緑に光る。3つの設定のどれかを選んではボタンを押し、何色に光るかを記録して、できるかぎりの情報を集める。

一見ランダムに思われる膨大なデータを、数時間かけて集めるとどうなるだろうか。結果はランダ ムにはならず、まさしく量子力学が特定の2粒子状態について予測したとおりになるのだ。

実験の結果

実験結果の一部を表すと、次の表1のようになる。

この結果からデータを二つに分けることができる。

【ケース（1）】検出器が二つとも同じ設定だった場合、つねに同じ色が点灯する。

【ケース（2）（表中では太字で記載）】検出器の設定が異なる場合、同じ色が点灯する確率は25パーセント以下である。

「この数字は一見、問題がなさそうだが、少し精査すればマジックショーの出し物さながらの驚きで、見えないワイヤーや鏡、床下で操る人間がいるのではないかと疑ってしまう」

とマーミンは述べている。

検出器の設定が同一の場合を見てみよう。このとき、必ず同じ色が点灯する。「2台の検出器になんのつながりもないことを考えれば、きわめて単純な（そしておそらく唯一の）方法」でこのふるまいを説明できるとマーミンは言う。

「個々の粒子の特性（速さ、大きさ、形など）によって、3つの設定に対して検出器が何色に点灯するかが決まると推測すればよい」。

つまり、粒子は一種の「遺伝子」を共有しており、双子の粒子だから同色のライトが点灯するというわけだ。

これは至極もっともな説明だ。だからこそ、同じデータからとんでもない結果が得られると落胆も大きい。

もしこの“遺伝子仮説”が正しいなら、結果を予測して書き出すことができる。

視覚的に示された「ベルの不等式」

一例として、対をなす粒子がすべて「ノーマルなら赤色、水平か垂直ならば緑色に点灯する」遺伝子をもつと仮定した場合に取りうるすべての組み合わせは、次の表2のようになる。

ところが、実際の結果は決して予測どおりにはならない。

この表で設定が異なる場合（太字で記載）に注目すると、同色のライトが点灯するのは6回のうち2回、つまり確率は33.3パーセントで、 25パーセントではないのだ。

この結果は「ベルの不等式」として知られ、長らく明らかにされてこなかった。

一つには、検出器が一列に並んでいない状況で量子力学の数式を解き、その状況と所定の属性を備えた粒子の予測とを比較するなど、ベル以前には誰も考えつかなかったためである。

未解決で謎に包まれたままの問題

ベルの発見から50年以上が経ったが、問題は未解決で謎に包まれたままである。2台の検出器の間に関係がなく、検出器に到達するのが同一「遺伝子」をもつ一対の粒子でないのなら、一体どういうわけで検出器が同じ設定のときに同色のライトが点灯するのだろうか？

ある意味でベルの定理の論点は単純明快である。少なくとも、ベルにとってはそうだった。彼が言うように「何かがおかしい」のだが、初めは誰もその議論についていけなかった。

そのため、1964年当初の5行からなる数学的証明から、類推を多用したいくつかの公式ーーそのうち少なくとも二つが「バートルマンの靴下」に出てくるーーまで、ベル自身がさまざまに言い換えて論じてきた経緯がある。

ベルの友人のベルナール・デスパーニアなどは、ユーモアたっぷりにベルの不等式の喩えを挙げている。

若者の非喫煙者数に全年齢層の女性喫煙者数を足すと、若い女性の喫煙者・非喫煙者の合計数と等しいか、それより大きくなる。

量子力学が破っているのは、まさしくこのように自明な論理的主張である。

問題は論理なのではなく、一人の人間にジェンダー、年齢、喫煙を同時に割り当てるという「前提」なのだ。代わりに量子論では、全体が部分の合計よりも大きくなるように見えるのである。

