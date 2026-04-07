EUのコスタ大統領＝3月20日、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のコスタ大統領は6日、中東情勢を巡り「民間の社会資本、すなわちエネルギー施設を攻撃対象とすることは違法で、許されないことだ」と言明した。名指しは避けつつも、ホルムズ海峡を開放しなければイランの全発電所を破壊するとトランプ米大統領が発言したことを強くけん制した。コスタ氏は交流サイト（SNS）への投稿で、民間施