【崎陽軒】シウマイ弁当は110円の値上げ。2月からの価格改定にネット悲鳴。

崎陽軒は、2026年2月1日から製品価格を改定することを発表しました。

価格改定の理由は、原材料や包装資材、物流費などの諸経費の高騰が続き、原材料価格をはじめとするコスト上昇が収まらず、製品の安定供給を維持するためとしています。

100円以上の値上がり...

今回の価格改定では、123品目が値上げとなります。

値上商品の一例を紹介します。

例えば、弁当類では、シウマイ弁当は1070円→1180円、お赤飯シウマイ弁当は1170円→1280円、横濱チャーハンは780円→890円といずれも110円の値上げ。炒飯弁当は1050円→1130円と80円の値上げとなります。

そのほかシウマイ類では、昔ながらのシウマイは、15個入が700円→740円、30個入が1390円→1470円と40円〜80円の値上げに。特製シウマイは、6個入が790円→820円、12個入が1540円→1600円、22個入が2640円→2750円と30円〜110円の値上げに。

「110円も高くなるのでもう買えないな...残念」「来月からまた値上げするんか！？」「今月中に食べておきたい」と、SNS上では値上げ前に駆け込む人の声も上がっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部