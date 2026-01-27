「とにかくひどかった」欧州名門の日本人エース、天王山でのプレーを地元メディアが酷評 まさかの“先発不要論”まで「ベンチに座っていたほうが、チームは良くなる」
首位決戦でのパフォーマンスに厳しい批判だ。
スコットランドの名門セルティックに所属する前田大然は１月25日、スコティッシュ・プレミアシップ第23節のハーツ戦にフル出場した。４ポイント差で首位ハーツを追う２位セルティックは、２度にわたってリードを奪ったものの逃げ切れず、退場者を出して迎えた終盤の失点で追いつかれ、２−２と引き分けている。
アウェーながら勝てば１ポイント差に迫ることができたセルティックだけに、ドローという結果は小さくない痛手だ。そのなかで、トップに置かれたエースの評価は芳しくない。
『GlasgowWorld』は採点記事で前田に５点をつけ、「攻撃面では静かだった。素早いパスを１本出したが、それだけだった」と評している。
また、専門サイト『67 HAIL HAIL』は３点と酷評。「とにかく、とてもひどかった。シンプルなことを正しくできなかったひとりだ」とこき下ろした。
「日本のスターは今季、自分のベストの調子を見つけられていない。そしてそれが変わるという兆候を示せていない」
さらに、6.5点だったキーラン・ティアニーの寸評でも「前にいたマエダがひどかったことが助けにならなかった」と評した同メディアは、別記事でも前田に手厳しかった。
67 HAIL HAILは「エンゲルスとマエダは外す必要がある」と、アルネ・エンゲルスと前田はこれからベンチスタートに降格すべきと主張している。
「両選手のパフォーマンスは、とても、とても悪かった。セルティックが今後数日で新戦力を獲得しようがしまいが、ひとつ確かだ。これから、エンゲルスとマエダがベンチに座っていたほうが、チームはより良くなるだろう」
迷走したチームとそれを招いたクラブ同様、今季は厳しい批判を浴びてきた前田。これまでの貢献は確かだが、難しいシーズンとなっていることも否定できない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
