「烏集院」はなんて読む？「う」から始まる福岡県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「烏集院」はなんて読む？

「烏集院」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、福岡県にある5文字の地名です。 いったい、「烏集院」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うすのいん」でした！ 烏集院は、福岡県朝倉市にある地名。 朝倉市には、旅の大きな魅力のひとつである温泉資源が点在しています。 特に、原鶴温泉は、筑後川の河畔にたたずむ名湯として“福岡県随一の湧出量”を誇っているのだとか。 また、ハーブ公園やパークゴルフ場、川の駅なども備えていて、なかでも、太古から行われていたとされる「鵜飼い」は、夏の風物詩として有名ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『あさくら観光協会』

ライター Ray WEB編集部