¡ÚÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡Û¿·¡¦½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡ªÂÝ¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤à¡Ö½Õ¤Î¤ª²Ö¸«¡×¤Ê¤é¤Ì¡È½Õ¤Î¤ªÂÝ¸«¡É¤¬±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ
±üÆþÀ¥·ÌÎ®±è¤¤¤Ë·ú¤ÄÍ£°ì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î16Æü(·î)¤«¤é¡¢ÂÝ(¤³¤±)¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤à¡Ö½Õ¤Î¤ªÂÝ¸«¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼ÂÊª¤ÎÌó50ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò»È¤¤¡¢ÂÝ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ö¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¡£·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö¤ªÂÝ¸«¤µ¤ó¤Ý¡×¤ÇÂÝ¤Î²Ö¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¡¢ÂÝ¤Î²Ö¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤òÌÏ¤·¤¿¡Ö¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂÊªÌó50ÇÜ¤Î¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Õ゙¥·゙¥§¡×
¢£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ÀÄ¿¹¥¨¥ê¥¢20¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯11·î¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬ÀÄ¿¹¸©¤Ç±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢ÀÄ¿¹²°¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¡¢³¦ ÄÅ·Ú¤Î3»ÜÀß¤ÇÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢ÀÄ¿¹Î¹¤Ø¡ª¡×¡£ÀÄ¿¹°¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£½Õ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ö²Ö¸«¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤ªÂÝ¸«¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¢£¡ÚÍýÍ³1¡Û¤Û¤«¤È¤Ï°ã¤¦±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ö¸«
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î²Ö¸«¡¢¾¯¤·Ë°¤¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¿·¤·¤¤½Õ¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¿¡Ö²Ö¸«¡×¤Ë¿·Äó°Æ¡£¸«¾å¤²¤ëºù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ë¡¼¥Ú¤Ç¤Î¤¾¤¹þ¤àÂÝ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥ß¥¯¥í¤ÊÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡£È¯¸«¤ÈÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ËËþ¤Á¤¿¿·¤·¤¤½Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤À¡£
¢£¡ÚÍýÍ³2¡Û¸«º¢¤Î´ü´Ö¤¬ºù¤ÎÌó10ÇÜ¡ª¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤á¤ëÂÝ¤Î²Ö
ºù¤Î¸«º¢¤ÏÌó1½µ´Ö¤ÈÃ»¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ë¤Ï300¼ï°Ê¾å¤ÎÂÝ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÎÂÝ¤Î²Ö¤ÏÌó2¥«·îÈ¾¤â¤ÎÄ¹´ü´Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸«º¢¤òÆ¨¤¹¿´ÇÛ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¢£¡ÚÍýÍ³3¡Û¤±¤óÁû¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀÅ¼ä¤ÊÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢±ã²ñ¤ÎÁû²»¤ä¥·¡¼¥È¤Î¾ì½ê¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¿´¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö²Ö¸«¡×¡£¡Ö¤ªÂÝ¸«¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¼ä¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ªÂÝ¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë°ÆÆâ¡£¤±¤óÁû¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÝ¤Î²Ö¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
¢£¡ÖÂÝ¤Î²Ö¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤¹3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¢£¡ÚSTEP1¡Û¼ÂÊª¤ÎÌó50ÇÜ¡ªµðÂç¤ÊÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÇÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ö¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×
¼ÂÊª¤ÎÂÝ¤Î²Ö¤ÏÌó3¥»¥ó¥Á¤È¾®¤µ¤¯¡¢¥ë¡¼¥Ú¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÙ¤«¤¤»Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊª¤ÎÌó50ÇÜ¤â¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÌó150¥»¥ó¥Á¤ÎÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÍÑ°Õ¡£·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¡¢ÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤ÎÈëÌ©¤ä¡¢À¸ÂÖ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÂÝ¤Î²Ö¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÆâÍÆ¤À¡£»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÂÝ¸«¤µ¤ó¤Ý¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î16Æü(·î)¡Á26Æü(ÌÚ)¡¢4·î11Æü(ÅÚ)¡Á5·î31Æü(Æü)
»þ´Ö¡§16»þ¡Á16»þ30Ê¬
¾ì½ê¡§À¾´Û2³¬ ·ÌÎ®-BASE
Äê°÷¡§¤Ê¤·
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¢£¡ÚSTEP2¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ÎÂÝ¤Î²Ö¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê°¦¤Ç¤ë¡Ö¤ªÂÝ¸«¤µ¤ó¤Ý¡×
±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤ÎÂÝ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¡¢ÂÝ¤Î²Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë°ÆÆâ¡£¶â¿§¤Ëµ±¤¯Ã»¤¤ÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¡Ö¥«¥é¥Õ¥È¥¥ó¥â¥¦¥´¥±¡×¡¢´Ý¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¿¥Þ¥´¥±¡×¤Ê¤É¡¢ÂÝ¤Î²Ö¤Î·Á¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£ÂÝ¤Î²Ö¤Î¸«º¢¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÌó2¥«·îÈ¾¤â¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤â¤í¤¯¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ´ü¤ËÈþ¤·¤¯ºé¤¯¡ÖÂÝ¤Î²Ö¡×¤ò¡¢¥ë¡¼¥Ú¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¤ªÂÝ¸«¤µ¤ó¤Ý¡×³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î16Æü(·î)¡Á26Æü(ÌÚ)¡¢4·î11Æü(ÅÚ)¡Á5·î31Æü(Æü)
»þ´Ö¡§10»þ¡Á12»þ
ÎÁ¶â¡§3850±ß
¾ì½ê¡§±üÆþÀ¥·ÌÎ®
Äê°÷¡§6¿Í
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
¢¨¹ÓÅ·»þÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢£¡ÚSTEP3¡Û¡Ö²Ö¤è¤êÃÄ»Ò¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÂÝ¤è¤êÃÄ»Ò(Ë¦»Ò)¡×¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
²Ö¸«¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Î¡ÖÃÄ»Ò¡×¡£±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÝ¤Î¥ß¥¯¥í¤ÊÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê³°¤»¤Ê¤¤¡ÖÃÄ»Ò¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÝ¤Î²Ö(Ë¦»ÒÂÎ)¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤¬1Æü6¿©¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò»ý¤Ä3¼ïÎà¤ÎÂÝ¤ÎË¦»ÒÂÎ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ÎÄó°Æ¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÂÝ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¿©¤ÎÂÎ¸³¤À¡£
¡ÚÄó¶¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡¦¥³¥Ä¥Ü¥´¥±
¤Þ¤ë¤Ç²Ö¤¬ºé¤¯¤è¤¦¤ËË¦»ÒÂÎ¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¥³¥Ä¥Ü¥´¥±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¤ê¤ó¤´¤È¥ß¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥Á¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¡£
¡¦¥¿¥Þ¥´¥±
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤µåÂÎ·Á¤ÎË¦»ÒÂÎ¤ò»ý¤Ä¥¿¥Þ¥´¥±¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥È¥É¥Õ¥ê¥å¥¤¤ÇºÆ¸½¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë´Å¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¦¥¸¥ã¥´¥±
»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢»±¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥¸¥ã¥´¥±¤ÎË¦»ÒÂÎ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡£
¡Ú¡Ö¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î16Æü(·î)¡Á26Æü(ÌÚ)¡¢4·î11Æü(ÅÚ)¡Á5·î31Æü(Æü)
»þ´Ö¡§12»þ¡Á12»þ30Ê¬
¾ì½ê¡§·ÌÎ®-BASE(3·î16Æü¡Á26Æü)¡¢·ÌÎ®¥Æ¥é¥¹(4·î11Æü¡Á5·î31Æü)
ÎÁ¶â¡§2750±ß
Äó¶¡¿ô¡§1Æü6¿©¸ÂÄê
Í½Ìó¡§ÉÔÍ×
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ïÎà¤È¥É¥ê¥ó¥¯
¢¨¹ÓÅ·»þ¤ÏÄó¶¡ÆâÍÆ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È
±üÆþÀ¥·ÌÎ®±è¤¤¤Ë·ú¤ÄÍ£°ì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë(¢¨1)¡£·ÌÎ®¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤ä²¬ËÜÂÀÏº¤ÎµðÂçÃÈÏ§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥Ó¡¼¤¬Ìþ¤ä¤·¤Î¶õ´Ö¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£¡Ö·ÌÎ®¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿´¤«¤éËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÂÚºß¤ò±é½Ð¡£
¢¨1¡§2025Ç¯9·î ±üÆþÀ¥·ÌÎ®±è¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÄ´ºº ¼«¼ÒÄ´¤Ù
½êºßÃÏ¡§ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÂç»ú±üÀ¥»úÆÊµ×ÊÝ231
ÅÅÏÃ¡§050-3134-8094(À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼)
µÒ¼¼¿ô¡§187¼¼¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15»þ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È12»þ
ÎÁ¶â¡§1Çñ2Ëü5100±ß¡Á(2¿Í1¼¼ÍøÍÑ»þ1¿Í¤¢¤¿¤ê¡¢Í¼Ä«¿©ÉÕ)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÈ¬¸Í±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó90Ê¬(ÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê¡¦Í×Í½Ìó)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
