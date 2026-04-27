東京＆大阪で『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ開催へ！ 「恍惚の毒見スープ」など物語メニューを提供
『薬屋のひとりごと』の原作小説をテーマにした「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」が、5月14日（木）から東京・池袋で、5月28日（木）から大阪・梅田で開催される。
【写真】公式監修の物語メニューも登場！ テーマカフェの詳細
■テーマは“料理”
今回開催される「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」は、“料理”をテーマに、『薬屋のひとりごと』の世界観が思いっきり味わえる期間限定のテーマカフェ。
“温”、“清”、“安”の3つのカテゴリーを軸に構成したメニューには、冬の園遊会で体を温めた猫猫のエピソードをイメージした「牛肉のせいろ」や、壬氏の体調を気遣い塩分を摂らせたシーンを表現した「きのことあさりのせいろ」など、身体に優しいフォトジェニックな料理が並ぶ。
また、5月13日（水）発売の『薬屋のひとりごと』初の公式レシピ本『薬屋のひとりごと猫猫の調合書（レシピ）』（主婦の友社）に収録されている「体調確認の鶏粥」、「恍惚の毒見スープ」、「友情の氷菓」も、公式監修のもと“物語メニュー”として提供予定だ。
さらに、オリジナルグッズとして猫猫と壬氏のイラストをデザインした「アクリルキーホルダー」や「和紙ステッカー」、「スクエア缶バッジ」、「アクリルブックマーカー」、「A4クリアファイル」、「巾着」、「マグカップ」が販売されるほか、カフェ予約特典も用意される。
※各都市の開催場所・日程は下記の通り。
■東京・池袋「BOX cafe＆space マツモトキヨシ池袋Part2店」
日程：5月14日（木）〜7月5日（日）
■大阪・梅田「BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店」
日程：5月28日（木）〜6月28日（日）
【写真】公式監修の物語メニューも登場！ テーマカフェの詳細
■テーマは“料理”
今回開催される「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」は、“料理”をテーマに、『薬屋のひとりごと』の世界観が思いっきり味わえる期間限定のテーマカフェ。
“温”、“清”、“安”の3つのカテゴリーを軸に構成したメニューには、冬の園遊会で体を温めた猫猫のエピソードをイメージした「牛肉のせいろ」や、壬氏の体調を気遣い塩分を摂らせたシーンを表現した「きのことあさりのせいろ」など、身体に優しいフォトジェニックな料理が並ぶ。
さらに、オリジナルグッズとして猫猫と壬氏のイラストをデザインした「アクリルキーホルダー」や「和紙ステッカー」、「スクエア缶バッジ」、「アクリルブックマーカー」、「A4クリアファイル」、「巾着」、「マグカップ」が販売されるほか、カフェ予約特典も用意される。
※各都市の開催場所・日程は下記の通り。
■東京・池袋「BOX cafe＆space マツモトキヨシ池袋Part2店」
日程：5月14日（木）〜7月5日（日）
■大阪・梅田「BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店」
日程：5月28日（木）〜6月28日（日）