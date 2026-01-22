¡ÚÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Û¤¬¸ì¤ëÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¡©¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Û¥Ï¥Û♡
½÷¤Î¥³¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢Ray¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯♡ º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹ßÀ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ª¥Ï¥Ê¥·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É...¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡ª
¥É¥é¥Þ¤Î¤ª¥Ï¥Ê¥· - about DRAMA -
ÉñÂæ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¹ñÀÇ¶É¡£Æü¡¹¡¢³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤ÇÄ¹ßÀ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½ÐÀ¤¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÉ¶Í¥¹á¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤È¤³¤È¤ó¹¥¤¤Ç¡¢¿ä¤·¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤Ç¥°¥Ã¥º¤Î¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ÖÄø¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¥¹á¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ø¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¸À¤¤¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ¾°Õ¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¹ñÀÇ¶É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥ë¥µ¤Ï¡¢Ã¦ÀÇ¼Ô¤òË¡¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÄÉµÚ¤¹¤ëÉô½ð¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤°¤é¤¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÀÇ¶É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÉô½ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ñÀÇ¶É¤ÎÊÙ¶¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡È¥³¥á¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥µ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¤°Õ¤ÎÄ´ºº¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÇÆü¾ïÅª¤ÊÌäÂê¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ç±é¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ïô¥¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡
¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¾Åè¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀµ»Ò¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤·¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¡Ø¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡ÊÍ¥¹á¤é¤Î½êÂ°Éô½ð¡Ë¡É¤Ë¤Ï5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Æ¤â¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×
RayÆÉ¼Ô¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¡ÖËèÏÃËèÏÃ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇ¶É¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÆñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¤¬°·¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Àê¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡ÄRayÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù
Ëè½µÌÚÍË21»þ¡ÁÊüÁ÷Ãæ¡Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ó
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡½¡½¡ÔÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤ÎºÖ¡Õ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÁÈ¿¥¡¢ÄÌ¾Î¡Ô¥³¥á¡Õ¡£
¼ç±é¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬±é¤¸¤ëÊÆÅÄÀµ»Ò¤¬¡¢¡Ô¥³¥á¡Õ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤ ¡ÈÌñ²ð¤Ê¡É »ö°Æ¤ò°·¤¦¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤òÁÏÀß¤·¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÌ¡¹¤Ç°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£
Ä¹ßÀ¤Í¤ë
¤Ê¤¬¤Ï¤Þ¡¦¤Í¤ë¡ü1998Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£½÷Í¥¤Î¤Û¤«¥é¥¸¥ª¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
½Ð±éºî¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø Éñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¦¥½º§¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡£
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£¡ÊSee¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýÆà¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿²¸ÅÄ´õ¡ÊTRON¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³ »£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
