ニットで春まで「コーディネートが可愛くなる」シンプルな配色のテクニック

ニットだから試せる「新たな配色学」

これからの季節に欠かせないニットを余すことなく楽しみつくすために。「着方のテクニック」の引き出しを増やすべく、海外のランウェイやファッショニスタから得た、イメージソースを幅広くストック。やわらかな風合いでどんな色もなじませてくれるニットのベーシックカラーを軸に、映える色と組み合わせて装いの幅を拡大。







【BLACK × RED】黒をいっそう辛口に導く「強気な赤」

なごむ質感とともに、わかりやすく強気な色どうしを風格のある佇まいへ。







かわいい赤で黒タートルを盛り上げる

大きな赤リボンが、黒で引き立てることでエッジィに転換。冷静な黒を背景に置くと、愛嬌のあるあしらいの糖度が自然とおさまるテクニック。







【BEIGE × DEEP GREEN】あいまいなベージュに奥行きを生む「渋いグリーン」

のっぺりと見えがちなベージュには、落ち着きのあるグリーンを添えて深みを加算。ぼやけ回避にも効果的。







まろやかなベージュを退屈させないグリーンマフラー

なじみのいいベージュとなら、浮くことなく装いの格上げがかなう。スエードとニットの微妙な質感差も、わかりやすい派手色なしの奥行きづくりに貢献。







【GRAY × LIGHT BLUE】硬派なグレーを軽やかに導く「淡い水色」

まじめなイメージを持つグレー。親しみやすさをもたらす水色を用いて端正な装いに抜け感を。







ニットポロにシャツを仕込んでえり元のカラーブロック

淡い水色で顔まわりをトーンアップ。ジャストサイズなのにスタイルに奥行きが生まれる、手の込んだカラーブロック。







(ベーシックカラー全般に似合う色づかい)

