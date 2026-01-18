乾燥も毛穴もくすみもまとめてケア。大人肌が迷わない「クレンジング＆洗顔選び」の正解
年齢を重ねるにつれてクレンジングや洗顔選びに迷いを感じていませんか？乾燥しやすくなったり、毛穴やくすみが気になったりと、肌悩みが複合化しやすいのが大人肌の特徴。そのため、落とすケアは、ただ汚れをオフするだけでなく、肌への負担を抑えながらうるおいを守る視点が欠かせませんの。今回は、そんな大人肌に寄り添うクレンジングと洗顔を紹介します。
毛穴ケアと乾燥ケアを欲張りに叶えるクレンジングオイル
肌の乾燥や毛穴汚れ、ゆらぎやすさが気になる人におすすめなのが、CLAYGEの「モイスチャライジング クレンジングオイル」。ダブル洗顔不要なので、忙しい日のメイク落としにも取り入れやすいアイテムです。
▲CLAYGE「モイスチャライジング クレンジングオイル」 180ml ￥1,650（税込）
厚みのある濃密オイルがクッションとなり、摩擦を抑えながらメイクや汚れを吸着。ヒアルロン酸や３種のセラミドなどの保湿成分を配合しており、洗い上がりのつっぱり感が出にくいのもポイントです。ウォータープルーフメイクにも対応し、時短とやさしさのバランスを取りたい大人世代に向いています。
落ちにくいメイクもすっきり落とす肌に優しいクリームタイプのクレンジング
低刺激処方で知られるミノンから、新処方にリニューアルされたクリームタイプのメイク落とし「モイスト ミルキィ クレンジング」は、洗い流したあともしっとり感が残りやすい設計が特徴です。
▲ミノン「モイスト ミルキィ クレンジング」 100g ￥1,650（税込）
とろけるようなテクスチャーが肌に密着し、メイクをやさしくオフ。乾燥しやすい季節や刺激を抑えたいタイミングにも使いやすく、肌状態が揺らぎやすい人に心強い存在です。使用量をしっかり守ることで、摩擦を防ぎながら安定した使い心地が期待できます。
洗顔するたびにうるおって透明感のある肌印象へ導く泡ジェル洗顔
くすみやすさや肌トーンの低下が気になる人に取り入れたいのが、キュレルの泡ジェルタイプの洗顔料「潤浸保湿 泡ジェル洗顔」。泡立て不要で、朝のケアにも取り入れやすいのが魅力です。
▲キュレル「潤浸保湿 泡ジェル洗顔」 200g ￥2,090（税込）
泡をなじませるとジェル状に変化し、肌に密着しながら汚れをやさしくオフ。セラミドを守る設計で、洗顔後のつっぱり感が出にくく、うるおい感を保ちやすい点も大人肌向きです。忙しい朝でも手間なく使える点は、継続しやすさの面でも魅力です。
大人肌のクレンジング・洗顔は、「落とす力」と「守る力」のバランスが重要です。肌状態やライフスタイルに合わせて選ぶことで、トラブルを増やしにくい安定したスキンケアにつながります。日々の洗顔時間を、肌をいたわる習慣として見直してみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Chami＞
