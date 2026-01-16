¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Ö¥Á¥®¥ì»á¸¶&¥µ¥«¥â¥È¤Î¡ÚGG¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¡È¤¹¤¿Ð§¡É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ö¥Á¥®¥ì»á¸¶¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼«¿È¤ò¡ÖÊÐ¿©¡×¤È¸ì¤ë»á¸¶¤¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¥À¥ì¤ÇßÖ¤á¤¿ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÈÂçÀ¹¤ê¤´ÈÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡×¤Î³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â¿©¤·¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤°ìÉÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤òÃµ¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤º´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤¹¤¿Ð§¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»á¸¶¤Ï¡¢¡ÖÈþÌ£¤¤¤è¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥È¤°¤é¤¤ÈþÌ£¤¤¡×¤È¤½¤ÎÌ£¤òÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¤«¡¢´¶Æ°¤ÏÇö¤¤ÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸µ¡¹ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¿½÷¤Î»Ò¤Ëµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ø²Ä°¦¤¤¡ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÎã¤¨¤Ç¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¿´¶­¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¡¢ÌÍÎà¤Î¡Ö¤¹¤¿¤ß¤ÊÌîºÚÆù¤½¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ£¤¬Çö¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥«¥â¥È¤Ï¡ÖÈþÌ£¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÎÌ£³Ð¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»á¸¶¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¹¤¿¤ß¤ÊÌý¤½¤Ð¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤¿Ð§¤Î¥¿¥ì¤ÈÌÍ¤ÎÁêÀ­¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÄêÈÖ¤ÎÐ§¤â¤Î°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£

ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥«¥ì¡¼¤È¤¹¤¿Ð§¤ÎÆù¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡ÖÆù¤¹¤¿¤ß¤Ê¥«¥ì¡¼¡×¤ò¡Ö¤¹¤´¤¤°ìÈÖÈþÌ£¤¤¤«¤â¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¹âÉ¾²Á¤¬½¸¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡×¤ÎÄêÈÖ°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¡¢ÊÐ¿©²È¤òÓ¹¤é¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:05

´ë²è¼ç»Ý¡ÖÊÐ¿©¤Î»á¸¶¤òÂÀ¤é¤»¤¿¤¤¡×
01:27

´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤¹¤¿Ð§¡×¤ò¼Â¿©¡ª¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
02:57

¤Ê¤¼¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡©¡Ö¸µ¥«¥Î¤ß¤¿¤¤¡×¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï
07:18

°Õ³°¤Ê¹âÉ¾²Á¡ª¡Ö¤¹¤¿¤ß¤ÊÌý¤½¤Ð¡×¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¡×
09:19

¡Ö°ìÈÖÈþÌ£¤¤¤«¤â¡×¤ÈÀä»¿¡¢Æù¤¹¤¿¤ß¤Ê¥«¥ì¡¼

´ØÏ¢µ­»ö

¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¹âµéÅ¹¡È¥â¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É¤òËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï¡©

¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¹âµéÅ¹¡È¥â¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É¤òËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï¡©

 ¥É¥ó¥­¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤¤¡©ÊÐ¿©²È¤¬Á´10¼ï¥¬¥Á¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤Ï¥³¥ì¡ª

¥É¥ó¥­¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤¤¡©ÊÐ¿©²È¤¬Á´10¼ï¥¬¥Á¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤Ï¥³¥ì¡ª

 ¡ÖÀÖ¤«¤é¡×¤Ï¥Á¡¼¥º¥ê¥¾¥Ã¥È¤¬»ê¹â¡ªÊÐ¿©²È¤¬Áª¤Ö¡ÈÆé°Ê³°¡É¤ÎÀÖ¤«¤é¾¦ÉÊ¥é¥ó¥­¥ó¥°

¡ÖÀÖ¤«¤é¡×¤Ï¥Á¡¼¥º¥ê¥¾¥Ã¥È¤¬»ê¹â¡ªÊÐ¿©²È¤¬Áª¤Ö¡ÈÆé°Ê³°¡É¤ÎÀÖ¤«¤é¾¦ÉÊ¥é¥ó¥­¥ó¥°
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Ö¥Á¥®¥ì»á¸¶&¥µ¥«¥â¥È¤Î¡ÚGG¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û_icon

¥Ö¥Á¥®¥ì»á¸¶&¥µ¥«¥â¥È¤Î¡ÚGG¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô Èó¸ø³« 1798 ËÜ¤ÎÆ°²è
¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì»á¸¶¡×¤È¡Ö¥µ¥«¥â¥È¡×¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£ À¸ÇÛ¿®¤äÊÔ½¸Æ°²è¤ò""¤Û¤ÜËèÆü¹¹¿·Ãæ"" ¡ÖÍè¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´¤Æ¤Ë¥­¥ì¤ëÀ¸ÇÛ¿®¡×³«ºÅ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Åê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¤Ï¡ÖGG¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥µ¥Ö¡×¤Ç¸¡º÷¡ª https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube