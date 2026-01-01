¤¤ç¤¦¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¡õ²«º½ÈôÍè
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Þ¤ÇÀã¤ä±«¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÈËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÅìËÌÆîÉô¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò½ü¤Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬15¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Íè½µ¤Î¿åÍËÆü¤«¤é¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹ÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÄØÌî ¤æ¤¦¤³¡Ë
