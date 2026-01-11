オーブンで焼くだけ！簡単に作れる映えるレシピTOP3
天板に材料を並べてオーブンに入れるだけで、豪華な一品が完成するオーブン焼き。忙しい日でも、火加減を気にせず他の作業ができるのが嬉しいですよね。今回は、見た目も華やかでSNS映えも抜群な、オーブン焼きの人気レシピランキングTOP3をご紹介します！
■【人気レシピNo.1】コチュジャンが決め手！韓国風牛肉のぎゅうぎゅう焼き
堂々の第1位は、ピリ辛味がクセになる韓国風の牛肉のぎゅうぎゅう焼きです！天板に彩り野菜と一緒に並べて焼くだけなのに、コチュジャンで下味をつけた牛肉がジュワッと香ばしく焼き上がり、ご飯が進むこと間違いなし。パプリカやズッキーニなど、お好みの野菜をたっぷり使えば、栄養バランスも◎。手軽なのに本格的な味わいが人気の秘密です。
■【2位以降も絶品ぞろい】オーブンで作る人気レシピ
プリプリのエビとクリーミーなアボカドの組み合わせが絶品！焼いたアボカドは、とろけるような食感で、普段とはひと味違う美味しさです。おもてなしやワインのお供にもぴったりな、おしゃれな一品ですよ。
下準備さえしておけば、あとはオーブンにお任せの簡単レシピ。イカの旨みが野菜に染み込んで、シンプルながらも奥深い味わいに。忙しい日の夕食やお弁当のおかずにも重宝します。
■シーンで使い分け！オーブン焼きの活用術
オーブン焼きは、普段の夕食にはもちろん、お客様を招いたときのパーティー料理としても大活躍。天板ごとテーブルに出せば、華やかな演出ができますよ。また、作り置きしておけば、温め直すだけで美味しくいただけるのも魅力です。肉や魚介、野菜の組み合わせを変えて、ぜひいろいろなバリエーションを楽しんでくださいね♪
(E・レシピ編集部)
