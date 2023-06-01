【ルキナ】 6月4日 出荷開始 価格：31,680円 インテリジェントシステムズは、フィギュア「ルキナ」を6月4日に出荷開始する。価格は31,680円。 本商品は「ファイアーエムブレム 覚醒」より、イーリス聖王国の王女「ルキナ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。絶望の未来を救うため、時を超えてやってきた「ルキナ」の姿が精巧に立体化されている。