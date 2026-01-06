【双子座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では引っ込んでいないようにしましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周りの人達の目もあって、ちゃんとしているところを見せていかないといけないです。わがままを出すと自分のイメージが下がってしまうでしょう。仕事や公の場では得意なことに取り掛かります。スピードも成果も他の人達より良いことが実感できるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
行動力が下がってしまいがちな時です。積極的に色々な人との関わりを作っていくなら、自分の意外な一面が魅力だとわかるかも知れません。引きこもらないでいましょう。シングルの方は、用意周到な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が外部からの邪魔者との距離を結構取っています。
｜時期｜
1月12日 ないものねだりをしてしまう ／ 1月16日 自分だけ無理をする
｜ラッキーアイテム｜
ちくわ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞