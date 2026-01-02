「シンプル以上に見える」配色テクニック「重ね着が上手くなる」服の合わせ方

暗くなりがちなワードローブを前に、今まで手を出していなかったカラーにチャレンジしてみたくなることも。とはいっても、いきなり大きなカラーブロックは気が引けるから、まずは慣れ親しんだタートルを塗りかえて新たな可能性を模索。







「カラータートルの配色見本」

思いついた色合わせをすべて試せるわけではないから、首元における相性のいい色の組み合わせを一気見。たとえ足元やワンツー自体でチャレンジしてもぴったり似合う、配色のヒントとなりうるコーディネートの成功例をまとめました。







「コクのあるオレンジ＋冷たいグレーで」程よく甘く

グレーコート 132,000円／エブール フォー ロンハーマン（ロンハーマン） オレンジタートルネックニット 31,900円／ユニオン ランチ（LITTLE LEAGUE INC.） 白フレアスカート 30,800円／HER. ブーツ 36,300円／TSURU By MARIKO OIKAWA





ベーシックカラーの延長でとり込める、ブラウンに近いオレンジ。引き締め役になる深色は、インナーに仕込みやすい細身で採用。薄手のコートの中でまずはさし色づかいから。







2色のタートルを重ねてデザイン風

イエロータートルネックニット 17,600円／ヴィルーム（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） 中に着たブルータートルネックニット 49,500円／ジョン スメドレー（ビームス ハウス 丸の内） 黒フレアスカート 30,800円／HER. ロングブーツ 38,500円／TSURU By MARIKO OIKAWA



きちんと着られるサイズ感かつクラシカルな形のカラーニットで、品よくバイカラーに挑戦。深い色を内側にすると奥行きが生まれ、同時に体を華奢見せする効果も得られる。







聡明な白＋ダークネイビー

締め役として活躍するユニクロの細身タートル。黒には出せないやわらかさとニュアンスが生まれる、深いネイビーカラー。体のラインを拾いすぎない、ほどよく厚みのある生地感。美しい光沢感となめらかな肌ざわりを両立したメリノウールのニット。







（差がつく色のとり入れ方)

