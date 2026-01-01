メル・ギブソン、“34歳下”のパートナーと破局…昨年は山火事で自宅失う

俳優のメル・ギブソン（69歳）が、ロザリンド・ロス（35歳）と破局した。



およそ9年間にわたって交際し、8歳の息子を持つ2人は、ピープル誌に共同声明を発表。今後も協力して子育てをしていくつもりであるとコメントしている。



2014年に共通の知人を通して知り合った2人は、昨年1月、ロサンゼルスのマリブにある自宅を山火事によって失っていた。当時、メルは仕事でおらず、ほかの家族とペットは無事に救出された。



その心境についてメルはこう語っていた。



「もちろん大ショックだ。辛いよ」

「長く住んでいた場所だし、いろいろな物もあった」



しかし、前向きに捉えているとして、「僕の家族や愛する人たちが皆無事で何よりだった」と続けていた。