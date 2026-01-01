絶えず注ぐうるおいで生命感に満ちた“水滴るような肌”へ導く美容化粧水が誕生

「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は2026年1月16日、美しさを更新し、喜びとともに未来へと進み続けるプログレスケア発想の新化粧水「カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ」をに発売します。

■うるおいが、肌全面に広く素早くなじみ、角層の隅々まで深く浸透

生まれるとともにさらされる乾燥から赤ちゃんの肌を守る「胎脂」に着想を得て開発した胎脂着想成分「TAISHI™ Micro-Lipo※1」（複合保湿成分）を、カネボウ化粧品として初めて化粧水に配合。

皮溝・皮丘を問わず、化粧水のうるおいを肌全面にムラなく届ける全面浸透技術※2 を掛け合わせた処方により、化粧水のうるおいが、肌全面に広く、素早くなじみ、角層の隅々まで深く浸透し、絶え間なく肌を満たします。

「健やかな美のサイクル」に着目した「ジェネレイティングコンプレックス※3」（複合保湿成分）も配合。1本42日間※4 のお手入れで、美しさを育み、高めるプログレスケアを提案します。

生まれ変わりを繰り返す肌へ。絶えず注ぐ深化したうるおい※5。つややかで美しい、生命感に満ちた水滴るような肌へ

・生まれるとともにさらされる乾燥から赤ちゃんの肌を守る「胎脂」に着想を得て開発した「TAISHI™ Micro-Lipo※1」（保湿）を配合した、カネボウ初となる化粧水。溢れ出るようなうるおいで満たされ、にごりのない透明感と、ツヤを湛えたみずみずしい肌へ。

・健やかな美のサイクルに着目した「ジェネレイティングコンプレックス※3」（保湿）を配合。

・全面浸透技術により、肌全体にムラなく広がり、皮溝・皮丘からまんべんなく美容成分（保湿）を含む化粧水のうるおいを届けます※2。

・みずみずしくも絶妙なとろみのあるテクスチャーを、2段階浸透メソッドとともに。高い浸透感で包み、さらにお手入れの満足度を高めます。

■商品概要

・「カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ」168mL 13,200円

・「カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ（レフィル）」168mL 12,650円

※1：分岐脂肪酸（C10-40）コレステロールエステルズ、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル 、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、DPG

※2：角層まで

※3：オレンジ果汁、モモ葉エキス、ユーカリ葉エキス、アセチルグルコサミン、オランダガラシエキス、ヒバマタエキス、ビターオレンジ果皮エキス、アシタバ葉／茎エキス、グリセリン

※4：1 本（168mL）を適量（1 回約 2 mL として）朝晩使用した場合、約42日間使用できます

※5：KANEBO内技術において

※表示価格はメーカー希望小売価格です

KANEBO 公式サイト：https://global.kanebo.com/ja

