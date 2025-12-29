マンネリしがちな普段のコーデを格上げ♡ 寒い季節におすすめの【＋1小物】3選
可愛い女のコたちが着用している、寒い冬にぴったりのアイテムが知りたい！ということで今回は、イマドキ女子が語る「お気に入りの＋1小物」を3つご紹介します。まだまだ寒さが加速するこれからの季節の相棒に取り入れてみてはいかが？
LOVE BUZZ ITEM vol.47
THEME：お気に入りの＋1小物
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、いつものコーデをワンランクアップさせる、おしゃれ小物たちをお披露目。これからの季節の相棒に、ぜひ、取り入れてみて♡
Check! Ray♥Influencer・新藤利佐
168cmの高身長でスタイル抜群！リケジョな美人OL
ワンポイントリボンがおかわな赤手袋♡
「韓国の帽子やアクセサリーなど、小物類の専門ショップ『nyunyu』で購入。コスパ最強なお店なので、この手袋も約800円ととってもお手頃！
鮮やかな赤が差し色になるので、シンプルコーデでも一気にこなれ見えします♡」
Check! Ray♥Influencer・大原なぎさ
SNSでもオフィスでも輝く美人キャリアウーマン
Instagram：@ngsohr
ウール素材であたたかい♡ 大活躍な冬の相棒
「冬コーデを格上げするAcne Studiosのマフラー。絶妙なキャメルブラウンが使いやすくて、どんなスタイルとも相性抜群！
ボリューム感と、太さ・長さのバランスが完璧で、アレンジしやすいところもお気に入りです♡」
Check! Ray♥Influencer・園村留加
趣味はお散歩♡ 元ミス青山ファイナリスト
Instagram：@ruka_sonomura
赤ちゃんみたいなボンボンつきイヤーマフ
「SNSでつけている人を見かけて、『私も欲しい！』と即購入。手編みっぽいのが可愛くて、寒い季節にぴったりのアイテムです。
ガーリーなコーデにあわせると、ほんのりバブみが増して、あざと可愛い雰囲気に仕上がります♡」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
大原 なぎさ
新藤 利佐
Ray編集部 エディター 草野咲来
園村 留加