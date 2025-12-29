野菜を手軽にたっぷり食べられる「千切り野菜の豚肉蒸し」
豆苗を豚肉で巻き巻き！ 時短でサッと作れる「いつものせいろ蒸し」
せいろで作る蒸し料理が一層美味しく感じる季節。「せいろの素晴らしいところは、食材の水分を逃すことなく旨みを最大限に引き出してくれること。素材本来の味がふっくら、しっとり食感とともに楽しめます」そう話すのは、SNSで大人気のらむさん。2022年頃に知人にせいろをおすすめされたらむさんは、それ以来すっかり「せいろ料理の虜」に。SNSでせいろ蒸しレシピを紹介し始めたところ、ごはんにぴったりのレパートリー豊かなメニューと、その簡単さや美味しさが話題となってフォロワー数は17.4万人以上に！ らむさんが考案した、ラクチン＆ヘルシーだけどガッツリおいしい、今日の晩ごはんにぴったりのせいろレシピをご紹介します。
■千切り野菜の豚肉蒸し
千切りにすることで、野菜がたっぷり食べられる。
ふんわりと香るごぼうの風味がたまりません♪
豚肉で野菜を巻いて食べるのがおすすめ。
蒸し時間：10〜13分
【材料・2〜3人分】
塩… ひとつまみ
キャベツ…1/8個
にんじん…1/3本
ごぼう…1/2本
玉ねぎ…1/4個
豚薄切り肉（バラ、ロースなど）… 10枚
※豚肉はしゃぶしゃぶ用がおすすめ
白だし… 大さじ3
（薄めずに使用）
【下準備】
せいろにクッキングシートを敷き、塩少々をふる。
【作り方】
1．キャベツ、にんじん、ごぼう、玉ねぎは千切りにしてせいろに順に重ねていく（スライサーを使うとラク）。
2．野菜の上に豚肉を広げてのせる。白だしを回しかける。
豚肉はなるべく重ならないよう広げてのせる。
3．ふたをし、豚肉に火が通るまで10分ほど蒸す（様子を見て調整する）。
●このレシピでは21cmのせいろを使用しています。
●材料の表記は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。
●火加減は特に記載のない場合は中火になります。
●野菜は特に記載のない場合は中サイズになります。
●「野菜を洗う」「皮をむく」「ヘタを取る」「石づきを取る」などの基本的な下ごしらえは一部省略しております。
●レシピには目安となる分量や調理時間を記載していますが、食材や調理器具によって差がありますので、様子を見ながら加減してください。
