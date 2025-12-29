数年の沈黙を経ていよいよ表舞台へ。大胆に歩もう／2026年「八白土星」の人の運勢
2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「八白土星」2026年のバイオリズム
暗剣殺の2025年を越え、一気に光がつよく当たる。行動には自信が漲（みなぎ）り、自然と歩幅も大きくなりがちだ。
2026年はあらゆる障害を恐れず、大胆に歩みを進めよう。春分を過ぎるくらいまでは、自身の運勢のつよさに対し、周囲が思ったように動いてくれずやきもきさせられる。自らが旗振り役となり、組織を鼓舞する役割を果たそう。
1月から周囲のテンションも高まってくる。自身は7月に大きく運勢を落とすものの、今度は周囲に支えられる。持ちつ持たれつの運勢模様だ。冬にもう一度、周囲が調子を落とすが、自身は2027年の最高運気に向けて気持ちを高めていきたい。
■「八白土星」家庭と健康
家庭運も高まる一年。子供たちがようやく自立して一人暮らしを始めたり、娘や息子が良縁に恵まれて結婚が決まったりする。ときとして家族への愛が誤解され、なかなか良い関係を築きにくい傾向がある八白土星だけれど、2026年ばかりは嬉しい報告が相次ぎそうだ。かなり期待していいと思う。ここまで十分とは言えなくとも、精一杯家族に尽くしてきた。それが報われたようで喜ばしい。
そうした報告を招くのは、実は八白土星自身の生き方にかかっている。この星が家族への執着を捨て、自立を決意したからこそ、子供たちは自立や結婚を決意できたのだと考えよう。いつだって、人生を動かすのは自分自身のあり方なのだと知っておこう。
健康運はつよい。ただし夏場に疲れが出そうだから、その点には注意しておこう。とりわけプール熱などの感染症には気をつけたい。体調がイマイチなときや睡眠不足のときには、特に感染者との接触には注意したい。子供がウイルスを持ち込むことが多いだろうから、手洗い・うがいなどを普段から徹底させておくことだ。
また、2026年は一年を通じて朝の散歩を日課としたい。とりわけ春先から始めておけば、夏場の健康運の低下も防げそうだ。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』