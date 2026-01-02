【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2026年の恋愛運》
2026年も充実した日々を過ごすために、運気の波にのって自分らしい幸せを恋愛面でも掴んでいきたいもの。それではあなたの生年月日から導かれる《2026年の恋愛運》をラッキーカラーとともに「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア） ラッキーカラー：レッド
2026年のあなたの運勢は強く絶好調のとき。運気が一周する中でも特に強く追い風が吹いています。あなたへの注目度も一気に高まり目立つ場面に立つことが多いでしょう。遠慮したりせずに積極的に交流をしていってください。自然と人が集まり出会いも増えそうです。運気の後押しであなたの願いを叶えるチャンスでもあります。自信をもってライトのあたるステージに上がってください。2027年に向けて11月以降は徐々に運気が弱まるため先送りせずに早めの行動がおすすめです。
2026年のあなたの運勢は小休止のとき。運気は弱く停滞するためすべてにおいて現状維持に徹してください。関係や環境を変えることもおすすめできません。相手の嫌な部分に目を向けるのではなく意識してちょっとした良さを見つけてみてください。当たり前になってしまっていることでも初心にかえって感謝の気持ちを忘れずに大切にしてみましょう。受け身の運気のため自己主張を控えて相手を尊重することで自らトラブルを回避して穏やかに過ごすことを心掛けてみてください。
Salasvan（サラスヴァン） ラッキーカラー：ベージュ
2026年のあなたの運勢は決断のときを迎えています。ここで決めて始めることでスムーズなスタートとなり長続きがしやすいと言われています。結婚・入籍・転居など新しい関係や環境は歓迎されるときです。特に運勢的には結婚は入籍のタイミングが重要となるため意識してみてください。決めるなら4・5・6・8・10・11・12月がよいでしょう。もちろんいろんな決断があるため別の道を選ぶことも決断のひとつでしょう。いずれにしてもあなたの決めた道が応援されるときです。
Bloomie（ブルーミー） ラッキーカラー：ゴールド
2026年のあなたの運勢は成長のとき。運気のサポートがあり、あなたの進む道は自らの行動により拓けていくことでしょう。夢に向かって具体的な形にしていってください。出会いの場にも積極的に参加していきましょう。パートナーとの関係も深めていくときです。ときには毎日のルーティーンとは異なる新しいことに挑戦してみると新たな発見があるかもしれません。いろんな表情を楽しんでください。ワクワク感やユーモアを忘れずに愛を育む大切な時間としてください。
Ganarbien（ガナービアン） ラッキーカラー：パープル
2026年のあなたの運勢は運気が動き出すとき。特に6月以降、運気は完全にあけて今まで停滞していた運気が本格的に動き出すでしょう。新しいスタート、環境が変わることも大いに歓迎されるときです。もやもやするなら新たな道を選択するのもありでしょう。新しい出会いも期待できそうなときです。相手に合わせるというよりも自分はどうしたいのか、という部分を大切に考えてみてください。追い風が吹いています。あなたの選んだ道はいずれも明るく照らされ導かれることでしょう。
Palansophie（パランソフィー） ラッキーカラー：ブラック
2026年のあなたの運勢は現状維持のとき。運気は停滞しているためしばしの忍耐が必要です。ただし、運気は2027年に向けて徐々に上向いていくためあまり悲観的にならないでください。今はどんなことがあっても関係を変えずにいることがベストな選択となります。思うことがあっても人生の学びのときと心得て、価値観の多様性を認めて受け入れてみてください。相手の良いところにフォーカスしてみましょう。先のことを心配しないでポジティブ思考でのりきりましょう。
Aulavignon（オーラヴィニョン） ラッキーカラー：フューシャピンク
2026年のあなたの運勢は現状維持のとき。運気が一周するなかでも特に弱いときのため何事も無理はしないほうがよいでしょう。考え方や視点を少し変えてみるだけでも随分と気が楽になったりするものです。あなたのこだわりよりも柔軟性が求められているときです。相手や自分への期待は手放して流れに身を任せてみてください。自己主張は控えて相手に合わせることは必要ですが自分を大切にする部分は忘れずに。相手の問題と自分の問題の境界線を見極めることがあなたの助けとなるでしょう。
Parvie（パルヴィー） ラッキーカラー：ワインレッド
2026年のあなたの運勢は現状維持のとき。今ままでとは異なり徐々に停滞期へと変化しています。運気は受け身のときへと変わるため、言動も意識して変えていくとうまくいくでしょう。あなたのこだわりを通すよりも相手を尊重して譲る気持ちがよいでしょう。運気は弱くいずれにしても見間違いや勘違いのしやすいときのため、自分の意見で決めるのではなく周りのアドバイスに耳を傾けて古い価値観は手放してみてください。案外、あなたの視野が広がりより魅力が増して輝くことでしょう。
Surlouis（サールイ） ラッキーカラー：グリーン
2026年のあなたの運勢は強く、あなたの願いが叶いやすいときです。思い切ってあなたの思いを伝えてみてください。2027年からはしばらく運気が弱まり停滞するため今がチャンスです。2026年も7月以降は徐々に運気が弱まるため早めに行動しておきたいところ。特に２・４・５・６月がよいでしょう。なかなか伝えにくいことでも運気のサポートのあるいまのうちに伝えてクリアにしておいてください。結婚・入籍・転居などあなたの理想を形にしておきましょう。ぜひ幸せを掴んでください。
Devality（ディヴァリティ） ラッキーカラー：ライム
2026年のあなたの運勢は財運のあるとき。お金の流れの活発になるときでもあります。将来を見据えて住まいを確保するなど大きな買い物もありなときです。長期的な視点で経済面の計画をパートナーともしておくとよいでしょう。運気のサポートのあるときのためあなたの理想に近づくべく具体的に行動していきましょう。具体的なものとするには自分が本当は何を求めているのかをまずは知ることが必要かもしれません。イメージをよりクリアにして運気の波にのって幸運を掴んでください。
Deviage（デヴィアージュ） ラッキーカラー：シルバー
2026年のあなたの運勢は再会運のあるとき。再びのご縁があり復活愛にも期待できそうなときです。忘れられない気持ちがあるなら運気の後押しを味方に思い切ってアプローチしてみてください。何となく友達状態だけど関係を変えたい場合もこのタイミングに行動を起こすとよいでしょう。パートナー探しも初めましての方よりも昔からの幼馴染や知り合いのほうが実はご縁のある人がいるかもしれません。灯台下暗しで、案外近くに気の合う人がいる可能性大。先入観を持たずに会ってみると良さそうです。
Hanuexy（ハヌークシィ） ラッキーカラー：カーキ
2026年のあなたの運勢は気持ちが浮つきがちなとき。浮気心には要注意です。一時の感情で決めたり動いたりすることは避けたほうがよいでしょう。とにかく現状維持のときです。自己主張は控えて関係や環境は変えないことがベストです。思うところがあっても今答えを出すときではありません。2027年には停滞している運気が動くため焦らなくて大丈夫。細かいことを気にするよりも相手の良いところに目を向けてみてください。感謝の気持ちを忘れずに今あることを大切にしてお過ごしください。
恋愛面での充実は日々の生活にハリをもたらしてくれます。ぜひ参考に2026年も自分らしく輝いてくださいね。＜監修：「YUKI's風水」野口由起子＞