【タロット占い】最もお財布が潤うのは？《2026年の金運》12星座ランキング

間もなく2026年。年明けも恋に遊びに仕事にと充実した毎日を送るためには“お金も大事”な要素の１つ。そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2026年の金運》を占っていただきました。それでは早速ランキング形式でチェックしてみましょう。

第１位　牡牛座

収支の状態は良いでしょう。頑張りがそのままお金に繋がったり、他の人からの好意などで出費も抑えられたりしそうです。敵を作らないことが大事な鍵になります。

第２位　魚座

自分でガツガツ得ようとするより、自分が得意なことで先生をしたりすると得られる額が増えていきそうです。みんなを引っ張っていくと良いです。

第３位　牡羊座

自分の良さをいつも表に出していれば金運もアップしやすいです。収入に繋がるという意味でもありますが、悪い運気を回避できる方法にもなるようです。

第４位　水瓶座

これまでとは違うスタイルでお金を得ようとすれば、残る額も増えそうです。慣れているものより興味があるのもに携わっていくと良いでしょう。

第５位　蟹座

コツやノウハウを得やすい時です。大きな変動はなくても、安定させていくことができるでしょう。無いものねだりをしない限りは困ることもなさそうです。

第６位　天秤座

自分の好きなことだけにお金を使うので、基本的には安定させていけます。万が一とても高額な金額を要する趣味にハマってしまったら、かなり困ることになるでしょう。

第７位　双子座

蓄える方や節約する方に意識が向きます。それ自体は良いことですが、対人面に問題を作るために、お金になる話が入って来ずらいです。

第８位　山羊座

現状維持になることが多いです。自分だとあまり変化を付けられないので、お友達と何かを始めるなどをすれば増やしていくことも可能でしょう。

第９位　射手座

収支のバランスはまずまず良いのですが、お得情報には弱いです。同じものを買う時などに、高いものを買うことになったりするでしょう。

第10位　獅子座

金運をアップさせる意欲があまりないです。そのためお金の計算がどんぶり勘定になってしまうことも多いでしょう。嘘つきな人に関わると危険です。

第11位　乙女座

見栄を張ってしまったり、他のことに注ぐのに出費が増えたりしそうです。収支のバランスを取るには、対人面などの見直しをしないといけないでしょう。

第12位　蠍座

やり甲斐を感じる物がお金のかかる物になるようです。注いでいないと、気持ちがモヤモヤしてしまうでしょう。尽くしてしまいます。

あなたの《2026年の金運》はいかがでしたか？　もちろん運勢というものは必ずしも決まったものではなく、自分の意識や行動などで変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしていただき、お財布に潤いを感じる１年を過ごしてくださいね。＜占い：咲良（さら）＞