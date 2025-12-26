最高価格は約77億円

タイのバンコクにあるトンロー一帯は、富裕層が集まる街として知られる。「バンコクの青山」とも呼ばれ、現地に行けばスクンビット通りが、どことなく東京のしゃれた青山通りにも見えてくる。

【実際の写真】最高価格は77億円！ ポルシェが手がけた「超高級マンション」

そのトンローの一角に、目下建設中なのが「ポルシェ・デザイン・タワー・バンコク」（以下ポルシェマンション）だ。竣工予定は2028年。名前からも分かるように、独ポルシェの関連会社「ポルシェ・デザイン社」が意匠を担当しており、エントランスやビルのトップ部分に電動スポーツカー「ミッションR」を思わせるモチーフが使われるそうだ。いうなれば“建っているポルシェ”であろうか。

ポルシェ公式サイトより

当然、値段もすごい。部屋数は22戸、専有面積が525〜1135平方メートル。価格は約23億円からで最も高い部屋が約77億円だ。それもあってマンションがバンコクに建つと決まると意外感を持って受け止められた。

「ポルシェマンションは、アメリカのマイアミ、ドイツのシュトゥットガルトにもありますが、3棟目は東京に建てられるのではないかとみられていました。しかし、これぐらいハイクラスのマンションはタイの方が売りやすい。例えば10億ドル以上の金融資産を保有する資産家の数は、タイは日本より多いともいわれているのです」（不動産会社幹部）

「成約に至っているのは5戸」

実を言えば、このポルシェマンション、日本でも販売されている。今年6月、東新橋の「ポルシェスタジオ銀座」で、お披露目のイベントが開かれたのだ。

「さすがに2ケタ億円のマンションですから、22戸のうち、現在、成約にまで至っているのは5戸です。ただし、その中には日本人のお客さんもいらっしゃいますよ」（日本で販売権を持つリストインターナショナルリアルティの担当者）

日本ではまだ珍しいが、「ポルシェ」をはじめとした高級ブランドの名を冠するマンションは「ブランデッドレジデンス」と呼ばれている。麻布台ヒルズにあるアマンレジデンス東京もそうだ。

住宅評論家の櫻井幸雄氏によると、

「この手の高級ブランドは、もともと商品（車）を買ってくれた顧客のリストを持っているのです。だから、一般に知らせることなく特定の上客だけに案内状を送る。今回はタイですが、ブランデッドレジデンスは富裕層をくすぐるようにできており、これからも増えてゆくでしょう」

そう聞くと、他にもイタリアあたりの高級ブランドを思い浮かべてしまうが、バッグや宝石みたいな名前のマンションが次々と建つ時代がやってくるのか。

「週刊新潮」2025年12月25日号 掲載