ペットカメラに映った愛おしすぎる光景が反響を呼んでいます。

人間みたいな表情は記事執筆時点で82万回を超えて表示されており、「可愛いすぎて涙出た」「癒されます…」「私も混ぜて～」など300件以上のコメントが寄せられ、3万を超えるいいねを集めました。

【動画：夜、飼い主と一緒に寝る元保護犬→突然起き上がり…カメラが映した『まさかの行動』】

元保護犬と一緒に寝てみたら…

Threadsアカウント「inu_no_mame」の投稿主さんは、『まめ』ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。まめちゃんは、2025年3月生まれの元保護犬。動物愛護センターから引き取ったわんこだといいます。今回は、ペットカメラに映された「夜の一幕」について投稿しました。

投稿主さんとまめちゃんは、毎晩一緒にベッドで寝ているといいます。この日は、まめちゃんと1匹の猫ちゃんが添い寝をしていました。投稿主さんが熟睡していると、隣にいたまめちゃんがむっくりと起床。少し辺りを見回し、背筋を伸ばしていたそうです。

まさかの行動にホッコリ♡

ベッドの上をチョコチョコと歩いたまめちゃんは、再び横になりました。まめちゃんが移動した先は、投稿主さんの腕の中！！ドンと体当たりをしながら滑り込み、気持ちよさそうに二度寝したのです。そのあまりの可愛さに、思わず頬がゆるみます…♡

ペットカメラには投稿主さんがまめちゃんをなでる様子が映っていましたが、無意識だったとのこと。後日、ペットカメラで初めて知り、まめちゃんの尊い行動に心が温まったといいます。

ちなみに、投稿主さんの足元では猫ちゃんが寝ていました。全身を固められて体はバキバキだったそうですが、心は幸せで満ち溢れていたとつづっています。

この投稿には、「たまらない重みですよね」「これが尊いってやつか」「愛されていることがよくわかる」など、多くのコメントが寄せられています。

わんことにゃんこの秘密の時間

投稿主さんがいないときも、ベッドの上はみんなのお気に入りの場所だといいます。別の日、ペットカメラに残されていたのは、猫ちゃんとまめちゃんが一緒に寝ている姿。

猫ちゃんとまめちゃんは仲良しで、別の日には一緒に遊んでいる様子も記録されていたそう。

まめちゃんが前足で猫ちゃんにちょっかいをかけると、猫ちゃんも口を開けて応対していたそうです。このペアは、普段からよく遊んでいるペアだとか。仲睦まじい2匹の姿に、思わずホッコリしてしまいますね♡

Threadsアカウント「inu_no_mame」には、他にもまめちゃんや猫ちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。まめちゃんや猫ちゃんたちの日常が気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「inu_no_mame」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。