à»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼áÇÈÎÜ¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡× É×¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤Ï½é¶¦±é¤Ç¥¾¥Ã¥³¥ó
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê£³£´¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï£²£°£²£³Ç¯£´·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¶¦±é¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥É¶ÛÄ¥¤Î¹â¿ù¤òÇÈÎÜ¤¬à»Ð¸æÈ©á¤Ç¥ê¡¼¥É¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¹â¿ù¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¤È¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ±¤¸Ê¸½ñ¤òÅºÉÕ¤·¡¢¡Ö·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆþÀÒÆü¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤È·ëº§¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ê¸½ñ¤ÎËöÈø¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¾É®½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤¬¼çÌò¤Ç¡¢¹â¿ù¤¬½à¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡Ö¡½¡½¤ª²Ç¤¯¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£¸òºÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·îÃæ½Ü¤´¤í¤Ë·ëº§¾ðÊó¤¬°ìÉô¤Ç¹¤¬¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¦¥é¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡Ö¡½¡½¤ª²Ç¤¯¤ó¡×Á°¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢½é¶¦±é¤Ç½éÂÐÌÌ¡£Æ±ºî´ØÏ¢¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï£²£³Ç¯£²·î¡¢£²¿Í¤¬½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢£²¿Í¤¬¡Ö¹â¿ù¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÈÎÜ¤Ç¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¹â¿ù¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ÎÂ«¤ò»ý¤Á¡¢¥É¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤ÈÇÈÎÜ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£Æ±ºî´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤äÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÇÈÎÜ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©ºî¿Ø¤â½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¥É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¹â¿ù¤µ¤ó¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤É½¾ð¤ò»¡¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤Ê¤´¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¶¦±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÈÎÜ¤Ï£°£¶Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¹â¿ù¤Ï£°£¹Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ÏÇÈÎÜ¤¬£µºÐ¾å¡£¥¥ã¥ê¥¢¤âÇ¯¤â¾å¤ÎÇÈÎÜ¤¬¹â¿ù¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¡½¡½¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¤Î»£±ÆµÙ·ÆÃæ¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Îµá¿´ÎÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¤½¤¦¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£²¿Í¤Ï¡Ö¡½¡½¤ª²Ç¤¯¤ó¡×¤Ç²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤ò¹¥±é¡£ºÇ½ª²ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤Î£²Ç¯È¾¸å¤Ë¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â¤á¤Ç¤¿¤¯¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£