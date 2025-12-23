°ñ¾ë¸©·Ù¤¬¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ÎDNA´ÕÄê·ë²Ì¤ò¼è¤ê°ã¤¨¡¡30ÂåÃËÀ¤Îµ¯ÁÊ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·
°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¡¢µîÇ¯È¯À¸¤·¤¿ÀàÅð»ö·ï¤ÇÂáÊá¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿DNA´ÕÄê·ë²Ì¤òÊÌ¤Î»ö·ï¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤È¼è¤ê°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¿å¸ÍÃÏ¸¡¤Ï30Âå¤ÎÃËÀ¤Îµ¯ÁÊ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿2¤Ä¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤«¤éÆ±¤¸ÌÃÊÁ¤Î¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬1ËÜ¤º¤Ä²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÕÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¸©·Ù¤Î²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÛ¤¤³Ì¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤Ë¼±ÊÌÈÖ¹æ¤òµÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤¿DNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤òº¬µò¤È¤·¤Æ30Âå¤ÎÃËÀ¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¼è¤ê°ã¤¨¤¬È¯³Ð¡£¿å¸ÍÃÏ¸¡¤Ï¤¤ç¤¦¡¢µ¯ÁÊ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÂáÊá¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¾Úµò¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
