元欅坂46（現・櫻坂46）の今泉佑唯（27）が18日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演した。

今回は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を開催。今泉は「元アイドルとして言づらかったことがあって。アイドルグループさんって、仲良いグループあるんですか？」と切り出した。

「私のグループ欅坂だったんですけど。世間のイメージ的には、仲良くないと思われがちだったんですけど、実際はそうではなくて」と説明。MCの見取り図・リリーから「実際は仲良かったんやろ？」と問われると、「3カ月に1回ぐらいは、難しい時期がある。制作期間とかはちょとあれなんですけど…」と明かした。

さらに「一部を切り取って、こことここは仲が悪いとか、いじめたんじゃないかとか」と勝手に関係を考察するファンもいると説明。

見取り図・盛山晋太郎が「仲が悪かったんですか？グループの時」と直球質問をぶつけると、今泉は「センターの平手（友梨奈）ちゃんと仲が悪いって言われてた。私は、自分が自分がっていう性格だったので、センターに絶対になりたかった。圧倒的センターがいるのに、私が私がを出し過ぎた結果、あんまりよくなかったっていうのはあった」と告白した。

「けど、卒業してからは、うちに泊まりに来てくれたりとかあった」と付け加えた。