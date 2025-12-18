ミラン、“神の子”マクシミリアンを伊スーパー杯メンバーに招集
ミランは18日にイタリア・スーペルコッパ(スーパーカップ)でナポリと対戦する。クラブの“カリスマ”ズラタン・イブラヒモビッチ氏の息子、19歳マクシミリアンがメンバーに招集された。『ESPN』が伝えている。
ズラタンは神を自称するスター性あふれるパフォーマンスだけでなく、2度のミラン在籍で163試合に出場し93ゴールを記録し、2度のセリエAタイトルとイタリア・スーペルコッパを獲得したレジェンド。息子のマクシミリアンはクラブの負傷者が増え続けるなか、トップチームとともにサウジアラビアに遠征したミランのリザーブチームの6人のうちの一人となった。
若きイブラヒモビッチは、サウジアラビアで行われるミランの2試合のうちひとつでデビューを飾る可能性があるという。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は「彼らには優れたスキルがある。彼らがトレーニングで行っていることに対して報いたいと思った」と若手の選手たちを評価している。
コッパ・イタリア(国内杯)準優勝のミランは、18日にセリエA王者のナポリと対戦。コッパ・イタリア王者のボローニャは翌日にセリエA準優勝のインテルと対戦し、勝者2チームが22日に戦う。
ミランは14日のサッスオーロ戦で2-2とドロー。アッレグリ監督は「われわれは怒るべきだが、意気消沈してはならない」と前を向く。「明日は別の試合だ。決勝に進むことが目的のノックアウトゲームだ」と力を込めた。
