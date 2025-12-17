身から出た錆か……。

フジテレビ系のニュース・ワイドショー番組『Live News イット！』でメインキャスターを務めるフリーアナウンサーの青井実（44）とフジテレビの宮司愛海アナ（34）が、来年3月をもって同番組から降板することが発表された。

「フジは来年3月で情報番組『サン！シャイン』、バラエティ番組『呼び出し先生タナカ』の放送終了が一部で報じられています。帯番組は局の“顔”のようなものであり、局内でも激震が走っているようです」（芸能記者）

『イット！』は両メインアナが降板するも、番組自体は継続。

「メインキャスターの青井アナが『イット！』に起用されたのは’24年4月でしたが、正直起用された当初からあまり評判はよくありませんでした。さらにはあの“不祥事”もあって、局としては降板のタイミングを図っていたのでは」（前出・芸能記者、以下同）

青井アナの不祥事――それは、番組出演からちょうど1年が経った今年4月、フジテレビは青井アナにコンプライアンス違反があったとして厳重注意を行ったと発表したのだ。

「’24年5月に、青井アナは『イット！』のリハーサル中にフリップの演出を手こずったスタッフを強い口調で叱責したとのことでした。さらに同年10月にも自身が付けていたピンマイクをキャスター台に置いてある箱にぶん投げるなどの行為も。スタッフの対応に怒りを覚えて、そのような行動を取ったようですが、このコンプラ違反に青井アナは番組内で生謝罪までしています」

ついにお払い箱となってしまったわけだが、コンプラ問題を起こしたフリーアナウンサーを起用するテレビ局はあるのだろうか。「厳しいでしょうね」と話すのは、テレビ局関係者。

青井アナは元NHK所属。’24年3月に退職し、フリーに転身。その翌月には『イット！』のメインキャスターに抜擢されたのだが、

「青井アナはテレビ東京の相内優香アナ（39）と結婚していますが、過去には’10年にフジテレビの『ニュースJAPAN』のキャスターだった秋元優里アナ（42、現在はアナウンス室から別部署へ異動）との交際が報じられたことも。さらに秋元アナと破局後、同じNHKの女性アナにアプローチをかけていたとも言われています。お坊ちゃんで長身、イケメンの慶應ボーイ。“モテ男”であり、“チャラ男”というイメージがありますよね」（前出・テレビ局関係者、以下同）

『イット！』降板となると、現時点で青井アナのレギュラー番組はゼロ。

「ニュースをフラットに伝えなければならないアナウンサーのコンプラ違反は致命的と言ってもいいでしょう。思い切ってニュースは諦めて、バラエティに振り切ったらそこそこ話題になるかもしれませんね。炎上を恐れないTBS系の情報番組『サンデージャポン』あたりは、今回の降板発表を受けて青井アナにさっそく声をかけているかもしれませんよ」

“チャラ男”タレントは少なからずいるが、“チャラ男”キャスターの席はまだ空いている？