「報酬が割りに合っていないだけ」繰り返される“配達員不足”報道の真相を現役配達員が解説

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「繰り返される"Uber配達員不足"報道… そのカラクリが判明しました」と題した動画を公開。定期的に報じられる「配達員不足」のニュースに対し、現場の配達員としての実感とは異なると指摘し、なぜ同様の報道が繰り返されるのか、その背景にある「カラクリ」を解説した。



動画でレクター氏は、まず「配達員不足は我々配達員をしていてあまり感じない」と、報道と現場感覚の乖離を指摘。その上で、最近Yahoo!ニュースで見かけたという配達員不足に関する記事を取り上げ、その正体が「半年前に紹介した記事のリライト（書き直し）」であったことを突き止めたと明かした。記事の内容は以前のものとほぼ同じでありながら、日付を更新して新たな情報であるかのように見せ、再びニュースとして浮上させる手法が「報道が繰り返されるカラクリ」であると断じた。



記事で不足の根拠として挙げられている「長距離案件の増加による配達効率の低下」や「配達調整金の廃止」といった点についても言及。レクター氏は、配達可能エリアの拡大によって1件あたりの配達時間が長くなり、結果として「1時間に処理できる件数が2件程度に半減している」という記事の説明に触れつつも、報酬に見合わない長距離案件は多くの配達員が受けないのが実情だと反論する。つまり、配達員の絶対数が足りないのではなく、「報酬が割りに合っていない」案件が存在するだけだと自身の見解を示した。



最後にレクター氏は、配達員不足報道の背景には、古い記事を再利用して定期的に話題化させるメディア側の構造があると結論付けた。「配達員自体は足りている」とし、問題の本質は労働力不足ではなく、労働条件や報酬体系にあると強調。視聴者に対し、報道を鵜呑みにせず、現場の実態を見極める重要性を訴えかけた。