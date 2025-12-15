【藤岡 雅】日テレが”国分太一切り”を異常に急いだ本当の理由…「フジの二の舞になるものか」経営陣の一部始終明らかに

やせこけた頬に深い影を落とし、涙をたたえた目で記者たちを見据えた彼は、代理人弁護士から促されてこう語り始めた。

「自ら取った行動により傷つけてしまった当事者の方に、心からお詫びの気持ちをお伝えさせてください。そして、私が長年出演させていただきました日本テレビ『鉄腕DASH』制作関係者の皆様、30年続いている番組を突然の降板となり、多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」

11月26日、東京・霞が関の司法記者クラブ。約5ヵ月ぶりに公の場に姿を見せた元TOKIOの国分太一（51歳）は、華々しい経歴に比してひときわ小さく見えた。

国民的スターと言われた人物が、わずか30席ほどの会場を謝罪の場として選ばざるを得なかったのはなぜか。会見の場で繰り返した「答え合わせをさせてほしい」という発言の真意とは――。

それらを理解するためには、日本テレビが異例のスピードで行った「国分太一切り」の経緯を振り返る必要がある。以下は、取材をもとに筆者が構成したその一部始終だ。

日テレ上層部が国分のハラスメントを察知したのは5月27日の夕刻。

被害者から内部通報があったのか、あるいは局内のハラスメントに関するアンケート調査で発覚したのか、今に至るもその経緯は明らかにされていない。だがいずれにせよ、翌28日には関係部局の幹部から担当役員に情報が届けられ、その日の夕方には福田博之社長と杉山美邦会長らの会議が開かれた。

すぐさまコンプラ担当取締役を中心に関係局長が会議を開き、当面の方針を決定。5月29日には外部弁護士らによる調査が始まり、法務部をはじめ関係部局でも会議が開かれた。福田社長らもほぼ連日、場合によっては一日に複数回、会議を開いて情報収集するという念の入れようだった。

そして日テレは、わずか3週間で国分のコンプラ違反を認定し、番組降板と、被害者のプライバシーを守るため一切の情報を「封印」する方針を固めた。

入念に入念を重ねて「国分処分」を決定

6月18日、国分は日テレのプロデューサーに呼び出された。名目は『ザ！鉄腕！DASH!!』の打ち合わせと新プロデューサーへの挨拶だった。だが、日テレ局内の会議室に出向いた国分は、突然、「コンプラ違反について事情を聴きたい」と迫られる。

コンプライアンス局の山見穣太郎を紹介され、男女2人の弁護士に囲まれた。極度の緊張に包まれながら、国分は身に覚えのあることについて証言した。報道などによれば、国分は2人の女性へのセクシャルハラスメントを自白したという。

すると今度は、取締役常務執行役員の松本達夫に引き合わされる。松本は、山見から「認めました」と報告を受けるや、国分に「番組の降板」を言い渡したのだった。

国分の聴取を受け、親会社である日本テレビHDと日テレは臨時取締役会を招集。日テレHDでは8人の取締役と3人の監査役、日テレは15人の取締役と3人の監査役が参加した各会議体で国分の番組降板を最終決定した。

一タレントの処遇を取締役会が決するという異例の展開をたどり、聴取からわずか2日後の6月20日、福田社長は「国分処分」を公表する記者会見に臨んだ。福田は被害者のプライバシーに関わるとして、「何があったのか」という記者の質問の一切に答えなかった。

入念ぶりはさらに続く。日テレHDは国分からの聴き取りの翌日（6月19日）に外部委員会の設置を決定、「ガバナンス評価委員会」と称された。同委員会は7月25日に中間報告を、9月17日に最終報告として「意見書」を作成。内容は、日テレ経営陣の対応を支持するものだった。

フジの「地獄絵図」ぶりに青ざめて…

ハラスメントの検証から公表まで、何もかも異例すぎるスピードである。

日テレがここまで素早く動いた理由はほかでもない、「フジテレビショック」の影響によるものだ。

中居正広による局アナへの性加害問題を受け、今年1月にフジの港浩一前社長ら4人の幹部が開いた10時間超の会見は記憶に新しい。怒号が飛び交う中、経営陣はセクハラを半ば黙認し、抜本的な対応を怠ったと集中砲火を浴び、世論は批判一色となった。同じ穴の狢と見られることを恐れたスポンサーは、広告出稿を相次ぎ停止。今年6月末時点で、一連の損害額は約453億円に上った。

フジの混迷はその後も続いた。フジが設置した第三者委員会は中居の「性暴力」を認定したうえで、問題を当事者間にとどめず、社長ほか執行役員や取締役に対する監督責任の追及に徹底的に踏み込んだ。調査報告書には「取締役会メンバーの経営責任は重い」とまで記された。

この地獄絵図を目の当たりにした日テレ経営陣は、国分のハラスメント事案を受けて、青ざめたに違いない。一刻も早く、そして被害者全面保護の姿勢で対処しなければ、フジの二の舞になる――と。

つづく【後編記事】『「国分太一の人権を潰してでも…」テレビ業界は大絶賛《日テレの即断》から透けて見える「経営陣の保身ぶり」』では、日テレの対応に対する局内の声と、国分への配慮をめぐる批判の声をお届けする。

「週刊現代」2025年12月22日号より

【つづきを読む】「国分太一の人権を潰してでも…」テレビ業界は大絶賛《日テレの即断》から透けて見える「経営陣の保身ぶり」