芸歴35年という圧倒的な経験値。声優、俳優と活動は多岐に渡る。さらには、アーティストとしてアジアツアーを行っていくなど、ますますキャリアの幅を広げている宮野さん。



いま東京の日本料理界の“台風の目”ともいわれる『寛心』へご案内した。

気鋭の和食を体験したエンターテイナー・宮野真守が“置かれた場所”で咲く理由「シャンパンも大好きです。すいすい飲めてしまいますね。食事のスタートはやっぱりシュワッとしたお酒を選ぶことが多いです。暑い夏も乾燥している冬も美味しくいただけるビールも好き。顔が赤くなるといけないので、撮影中は適度に（笑）」と、はにかむ宮野さん



エンターテイナーであることに、どこまでも一途に、実直に生きている。





撮影現場でも、グルメバラエティ仕込みの意表をついた食レポで場の空気を盛り上げるサービス精神の人。宮野真守さんのまわりには、いつでも笑顔が溢れている。幼少期から劇団に所属し、常にエンターテインメントの世界を間近で見てきた。歌や演技の勉強にも打ち込んだ宮野さんの才能が世に知られるきっかけとなったのは、2001年に出演した海外ドラマの吹き替え。声優としての初仕事だった。それを機にアニメの『DEATH NOTE』や『機動戦士ガンダム00』などの話題作で脚光を浴び、いまでは日本を代表する声優となった。「声優というお仕事は、テンプレでいうと声がいい人がやるものだというイメージでした。でも、僕にはそんな自覚はまったくなかった。18歳のときに海外ドラマの吹き替えにキャスティングしていただいたことに、いまも変わらず感謝をしていますし、当時は自分の需要はそこにあったの！？と正直すごく驚きました。素のままの自分を認めてもらえたからこそ、自信を持つことができましたし、そうしてお仕事をするうちにいろいろな方に出会えて選択肢が増えていきました」思いもよらない場所でも、真摯に打ちこんだからこそいまの活躍があるのだろう。



今年はデイリーランキングで１位を獲得したNetflixのドラマバラエティ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』でも存在感を発揮。俳優としても大きく飛躍した。



さらに、アーティスト活動では、自身の楽曲『ジャンプしてみて』がSNSで話題に。



いつでも誰かの笑顔に元気をもらえると話す宮野さんは“ジャンプ現象”に「バズらせたいという感覚はなかったですが、このエフェクトに合わせてジャンプチャレンジの投稿をしてくださっている方がすごく楽しそうなのが嬉しいです。予想外のフィットというか……」。



続けて「歌手の道も途中であきらめなくてよかったなと本当に思います。加えて、歌うことが子どもの頃から大好きだったので、今年、帝国劇場が休館する前のラストコンサートに出演させていただけたのはまるで想像もしていないことでした。とても感動しましたね」と言う。

「目の前の仕事に没頭できる環境に、感謝しながら挑戦し続けたい」



一つひとつの仕事と正面から向き合い、どんなときも全力で。環境にも大きな変化があった今年は、きっと宮野さんの人生において大切な節目となったはず。



どこまでも高く“ジャンプ”した2025年。海外での活動も視野に入れ、あらゆる仕事に挑戦する原動力となっているのは？と尋ねると「たくさんの方の笑顔です」と即答。



幼少期から芸能の世界に身を置き、18歳で声優として芽吹くまで、自分には向いていないのではないかと悩み考えたことも山ほどあったからこそ



「誰かが喜んでくれているということはもちろん、すごく嬉しいのですが、子どもの頃に抱えていた葛藤はずっと心の中にあるので、褒められることが自分にとってなによりのご褒美（笑）。自己中心的な意味ではなくて、本当にそれが僕の生きる力になっています」と宮野さん。



自分の心に正直に、逆境にくさらず希望を持ち続けてきたからいまがある。2026年はどんな年に？



「声優や歌手のお仕事はもちろん、役者として、もっとジャンプしたいです。バラエティは大好きですが、ちょっと張りきってやりすぎてしまう節があるので……（笑）、という前置きをした上で自分も精いっぱい楽しみ、多くの方に喜んでいただける年にしたいです」



エンターテイナーとして置かれた場所で咲く覚悟を決めた以上、他者と比較するのではなく自分自身を見つめ、その場に根を張るために圧倒的な努力をする。



そうして咲いた大輪の花は、朽ちることは決してない。

宮野真守さんが今年、心に残った料理とは？



「お肉が大好きなので、先日、事務所の方に連れていっていただいた焼肉がとにかく美味しかったです。ねぎとタンの組み合わせはやっぱり外せないですよね。お肉を食べると心底、ありがたいという気持ちになります」

■プロフィール

宮野真守 2001年に声優デビュー。アーティストとして、11月19日にアルバム『FACE』を発売。11月22日よりライブツアー『VACATIONING!』がスタート。

