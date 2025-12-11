「次もあるんじゃないですか」と笑うのは、あるスポーツメーカーの関係者だ。

【青学大・原晋監督コラム】私には女子陸上界の構造改革という壮大な夢がある…「ずっと続けたい」と思わせる魅力ある場所へ

7日にスペインで行われたバレンシア・マラソンで大迫傑（34・写真）が2時間4分55秒の日本新記録で4位に入った。

大迫は、10月にナイキとの契約が満了し、中国の大手スポーツメーカー「Li-Ning（リーニン）」と所属契約を結んだばかり。昨夏のパリ五輪以来となるフルマラソンでいきなり自社シューズの宣伝に大きく貢献した。

大迫の日本記録は、2018年シカゴ、20年東京マラソンに次いで3度目。過去2回は東京五輪でのメダルを期待する日本実業団陸上競技連合から1億円の報奨金が出た。

冒頭の関係者が言う。

「当時は『ニンジンをぶら下げると大迫は走る』という声を多く聞きました。今回もそうでしたね（笑）。それなりの契約金をもらっていたナイキとは縁を切り、中国メーカーに移ったということは破格の契約金はもちろん、記録のボーナスも大きいはずです。バスケットに力を入れていたリーニンは、バドミントンの渡辺勇大と東京五輪前に契約。渡辺は同社のラケットで東京とパリ五輪の混合ダブルスで日本人史上初の2大会連続銅メダルを手にした。ランニングシューズは、台湾、香港でも人気が高く、日本国内では知名度抜群の大迫を使って日本市場を広げたい。正月の箱根駅伝や本格的なマラソンシーズンを前に所属先の期待に応えるのはさすがですよ」

今回の新記録は、鈴木健吾が21年に樹立した従来の記録を1秒更新したもの。

「そこが大迫らしい」と、前出の関係者が続ける。

「9月の世界陸上では、男子棒高跳びで6メートル30の世界新記録を樹立し、3大会連続の金メダルを獲得したアルマンド・デュプランティス（26）が大会を盛り上げましたが、彼はこれまで14度も記録を更新してきた。世界新を小刻みに出すのは、ボーナス狙いともいわれている。大迫の1秒更新も、そうなんじゃないかという人もいます（笑）」

これで大迫は28年ロス五輪代表選考会として、27年秋に行われるマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）に出場できる。五輪代表を狙う選手にとって最強のライバルになることは間違いない。

