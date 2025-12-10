「同情する」 ペップがシャビ・アロンソの解任騒動に言及
多くのタイトルを獲得した2度目のカルロ・アンチェロッティ政権に別れを告げ、レヴァークーゼンで結果を残したシャビ・アロンソを新監督に指名したレアル・マドリード。
夏の移籍市場ではトレント・アレクサンダー・アーノルドら4人を獲得し、10月のエル・クラシコでは2-1で宿敵バルセロナを下した。
アロンソ政権は順調かに思われていたが、そのバルセロナ戦では主力であるヴィニシウス・ジュニオールとアロンソ監督が衝突。11月に入ると勝ち点を取りこぼすようになり、ついにはアロンソ監督に解任の可能性が浮上してきた。
『Sky Sports』ではそのシティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督がレアル戦を前にアロンソ監督の現状に言及した。
「同情するね。だって1年半、2年も(アロンソ監督と)一緒にいたんだ。彼と一緒にいられたのは素晴らしい経験だった。マネージャーとしてだけでなく、家族として、たくさんのことを共有できたからね」
「バルセロナとマドリードはプレッシャーと環境面で監督にとって最も厳しいクラブだ」
「もし私が昨季指揮をとっていたら、シーズン終了の6か月前に解任されていただろう。難しい状況ではあるが、彼はそれを理解している。重要なのは試合に勝つことだ」
「(レアルの)選手たちが長い間欠場しているのは知っているし、何かを成し遂げたいと思ったときに何かが起こることもわかっている。多くの選手が負傷しているし、それは昨季の私たちが経験したことだ」
アロンソ監督の現役時代にバイエルンで指揮経験があるペップ。今回は監督同士での対戦となるが、シティはCLでは恒例となった白い巨人相手に勝利することができるのだろうか。