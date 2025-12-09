冬の風呂を楽しみにしている人は少なくない。だが、風呂で亡くなる人も少なくない。元検視官の山形真紀さんは「浴槽内での変死事案は、冬季になると県内で1日10件を超えて発生していた。特に高齢者の事案が多いが、若い世代でも亡くなるケースはある」という――。

※本稿は、山形真紀『検視官の現場 遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／paylessimages ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／paylessimages

■とにかく多い「風呂溺」

一般家庭での入浴時の浴槽内変死事案は多発しています。よくあるのが、外出していた家族が帰宅したところ、入浴していた高齢の親が浴槽内で頭部が水没した状態で意識を失っているのを発見して119番通報、現場に到着した救急隊は社会死状態と認め病院不搬送、となるような事案です。起床してから、前日の夜に入浴していた家族を発見することもあります。

こうした浴槽内変死事案を、私たちは「風呂溺(ふろでき)」と呼んでいましたが、冬季にもなると県内で一日10件を超えて発生することもあります。風呂に人が浮かんでいるのは驚くような光景ですが、それが何件も続くのです。検視官をやっていて、とにかく日本人は風呂が大好きで、死ぬ場所も風呂というケースが多いということを思い知りました。

死者本人もまさか風呂で死ぬとは考えていなかったと思います。とくに冬季の暖かい室内から寒い脱衣所への移動、そして浴槽で湯船に浸かるなどの温度変化により血圧の急激な変化を起こし、脳に血流が回らない貧血状態になって意識障害を起こしたり、心臓などに持病があれば体調が急変したりします（ヒートショック）。

そのまま浴槽の中で意識を失えば顔面が湯面に浸かり、鼻と口が水中に没すれば溺れることもあり、または脳が低酸素状態になって数分で脳死に至り心臓が止まるのです。湯の温度が高いと熱中症を起こすこともあります。

■家族が隣の部屋にいても風呂溺は起きる

家族からすればもっと予想外のことでしょう。多少高齢でも風呂に入れる程度に健康な親と暮らし、朝に「行ってくるよ」と声をかけ、いつもと同じように会社などに出かけ、帰ってきたらその親が風呂で浮いていたならそれは驚くでしょう。また、同居の家族が自宅内におり、すぐ隣の部屋で気にかけていても、風呂で浮いているという死者の本当に多いこと！ ほんの数分の出来事なのです。

病気などによる体調急変なら病死、意識消失後に溺れているなら不慮の事故（溺死・溺水）になります（溺水とは水などの液体が気管から肺に入り肺呼吸ができず窒息状態になることを指し、溺水によって死亡したことを溺死と呼びます）。

■銭湯や入浴施設でも頻繁に起こる

しかし、検視において風呂溺は油断できません。風呂での病変を偽装した殺人事件も時折発生しています。また、少し前の話になりますが、ガス湯沸器の不正改造による死亡事故（一酸化炭素中毒死）が多発し、事業者らが業務上過失致死傷罪に問われるなど、社会問題になったこともありました。

このような事件を受けて、検視では風呂釜が屋外に設置されているか（外釜）、浴室内に設置されているか（内釜）、内釜の場合の換気などはどうなっているのかを必ず確認するようになりました。遺体が、社会に起きている重大な変化や異常を、死をもって訴えかけることもあるのです。

また、風呂溺では死因が複雑になることも多いのです。若い女性がインターネットで知り合った男性宅で亡くなっていた風呂溺で、状況から入浴前に飲酒し、オーバードーズ（薬の多量服用）もあり、身体にリストカット痕跡もあり、持病もありというケースがありましたが、こうなると、事件か溺死・溺水か自殺か病死かの推定がより複雑となり、薬物の影響も考慮すると死因は解剖しなければわかりません。他にも、アルコールを摂取した後に風呂場で滑って頭を打って浴槽内に浮いているとか、認知症などで洋服を着たまま風呂に入り亡くなっているなどのケースもあります。

銭湯などの入浴施設やビジネスホテルなどの宿泊施設でも、風呂溺は頻繁に起こります。入浴施設では、多くの人が周りにいても突然大浴場に人が浮いているのです。

■一人暮らしで発見が遅れると悲惨な状態になることも

さらには、一人暮らしの自宅で風呂溺の発見が遅れると、浴槽内で遺体が腐敗してしまったり、追い焚きの自動停止機能がない昔の風呂釜で遺体が煮立ってしまったり、悲惨な状態になることもあります。

写真＝iStock.com／gyro ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gyro

そこまでには至らなくとも、時間が経過すれば浴槽の水も、体の脂などが浮いて赤黒く変色していたり、冬季であればとてつもなく冷え切っていたりすることもあります。昔の日本家屋にあるような深い浴槽だと、そのような水の中から遺体を引っ張り出すだけでも一苦労です。壁側の浴槽の縁に立ち、アクロバティックな動作で澱(よど)んだ水の中に腕を入れて遺体を傷めないように引っ張り上げ、浴室に敷いたグレーシートの上に寝かせるだけでも、何人もの警察官が相当な労力を要する過酷な作業となります。

■高齢者の風呂溺は交通事故死の2倍以上

風呂溺のなかでもとくに多い、高齢者の事案を見ていきます。

消費者庁によれば、65歳以上の高齢者の不慮の事故による死者のうち、転倒・転落・墜落や不慮の窒息に次いで多いのが溺死・溺水で6458人。そのうち浴槽内での、または浴槽内への転落による溺死・溺水は約79％（5097人）であり、交通事故（2150人）の2倍以上が入浴中に亡くなっているのです（消費者庁「無理せず対策 高齢者の不慮の事故」2022年）。

また、「お風呂での心停止は事故による溺水だけでなく、病気（急性心筋梗塞や脳卒中など）が原因で起こることもあります。とくに冬季は浴槽の中と浴室の温度差が大きいことなどから、心停止の発生頻度が夏季の約10倍も高くなります」との調査もあります（日本救急医療財団心肺蘇生法委員会監修「改訂6版 救急蘇生法の指針2020（市民用）」2021年）。冬季の風呂は注意しなければなりません。

■若い世代でも亡くなるケースはよくある

消費者庁は、入浴中の事故を防止するための対策として、入浴前に脱衣所や浴室を暖めること、脱水症状を防ぐための水分補給をすること、食後すぐの入浴や飲酒後・医薬品服用後の入浴は避けること、同居人がいるなら入浴前に一声かけて入浴中であることを認識してもらうこと、そして、入浴時の湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にすること、浴槽から急に立ち上がらないようにすることなどの注意事項を示しています（消費者庁ホームページ「コラムVol.12 高齢者の事故―冬の入浴中の溺水や食物での窒息に注意―」2024年）。

山形真紀『検視官の現場 遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中公新書ラクレ）

けれども、身近な風呂に危険が潜んでいるとか、入浴時の浴槽内変死事案が多発しているという事実を知る人はまだまだ少ないようです。

残された家族からよく聞くのは、実は死者は過去に入浴時に溺れそうになったことが何度かあったものの、本人が風呂好きでなかなか止められなかったという話です。浴槽内で命を落とす人が多い現状を念頭に、高齢の同居人がいる方は、こまめな声かけや脱衣所付近の室温管理を意識してほしいと願います。

風呂溺は高齢者に限った話ではありません。もっと若い世代でも、疲労や寝不足、飲酒などにより風呂で寝込んでしまい亡くなった、というケースが実はよくあります。自宅の浴槽で子どもが溺れてしまう事故も決して珍しくなく、とくに3歳以下の乳幼児には十分な注意が必要です。

安全なはずの自宅の中でも、風呂は危険な場所になりうるのです。リスクを認識し、可能な予防策を取りつつ、入浴を楽しんでいただけたらと思います。

山形 真紀（やまがた・まき）

立教大学研究員・元検視官

1972年生まれ。95年立教大学法学部卒業後、民間企業勤務を経て96年より埼玉県警察に奉職。生活安全部、警察学校などを経て、2021年から24年まで刑事部捜査第一課に配属。検視官として約1600体の遺体の検視に従事し、多数遺体対応訓練や東京五輪テロ対策（検視）に携わる。23年立教大学大学院社会デザイン研究科修士課程を修了。25年3月に警察を退職。現在は認定NPO法人難民を助ける会（AAR Japan）で災害支援業務に従事するとともに、立教大学社会デザイン研究所に所属し「大規模災害における多数遺体の処置、遺体管理」などをテーマに調査研究を進めている。（写真撮影）Yoshifumi Kawabata／AAR Japan

（立教大学研究員・元検視官 山形 真紀）