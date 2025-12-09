「全世代におすすめしたい一冊」

と話題になっているのが、書籍 『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を問うテストとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になった。

そんな書籍の最新作が、いま、全世代にウケている。「久々に頭を使えて気持ちいい！」「親が買ったら、先に子どもが読んでいた！」と反響を得ている同書から、「視点を組み合わせて考えられる人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

視点を組み合わせて状況を把握できるか？

さまざまな視点から事実を眺めて、そうやって得られた情報を組み合わせてみると、また新たな事実が見えてきたりします。

次の問題、どう協力すれば窮地を脱出できるのでしょうか。

「100人の帽子」 悪魔にとらわれた100人が階段に一列に並べられ、全員ランダムに赤か青の帽子をかぶらされている。

自分より前にいる全員の帽子の色は見えるが、自分と、自分より後ろの人の帽子の色は見えない。

100人はそれぞれ1回だけ「赤」か「青」を宣言でき、自分の帽子の色を当てれば脱出できる。 なお、宣言は全員が聞くことができるが、それが正解したのかどうかまではわからない。

100人は帽子をかぶって並ぶ前に相談ができ、宣言する順番は自由に決められる。

どのようにすれば、できるだけ多くの人が脱出できるだろうか？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（321ページ）より

次のページで、正解と考え方をお伝えします。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）